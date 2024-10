Taeil, ex integrante de NCT, podría ser juzgado tras ser acusado de abusar a una mujer

Tael, ex integrante de NCT, tuvo una nueva actualización en el caso en su contra. Luego de ser expulsado del grupo, el cantante aún se mantiene como artista vigente de SM Entertainment, pero todos sus ex compañeros lo dejaron de seguir en las redes sociales. Ahora, fue acusado de presunto abuso en contra de una joven en estado de ebriedad.

El idol fue señalado hace más de un mes de estar involucrado en un delito sexual, sin que se dieran a conocer detalles de la demanda que se interpuso en junio pasado. Desde entonces, Taeil se ha mantenido alejado del ojo público, incluso puso en privado su Instagram.

Sin embargo, de acuerdo a varios medios coreanos e internacionales, se han revelado nuevos detalles del caso en contra de Taeil, ex NCT, que dan una idea de la gravedad del asunto. Algunas fans han enfurecido en contra de la agencia y del ídolo K-Pop, pues durante el tiempo que se realizó la demanda, hasta que se dio a conocer su supuesta participación, el cantante aún se mantuvo activo con el grupo.

¿De qué se le acusa a Taeil, ex NCT?

Anteriormente se tenía conocimiento de que Taeil fue señalado por un delito sexual sin especificar el tipo, ahora se dio a conocer que la investigación sigue en curso y que aparentemente fue acusado por abusar de una joven en estado de ebriedad, incluso se cree que pudo haber sido en compañía de un par de personas.

Hasta ahora, no hay nada confirmado con las acusaciones o si ha sido hallado culpable, pero estaría enfrentado un juicio sin ser detenido aún o llamado a declarar. De comprobarse la denuncia en su contra, Taeil podría enfrentar una pena de siete años o hasta cadena perpetua. Actualmente, no se ha informado sobre un juicio o la detención del ex integrante de NCT.

Hasta ahora, SM Entertainment no ha hecho una declaración oficial, pues explicaron que la investigación está vigente y es difícil comprobar los hechos. Algunas fans también han cuestionado porque Taeil sigue bajo la agencia, algunas creen que es posible que solo esperan que su contrato expire.