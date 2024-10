Omar Chaparro revela cuál fue la peor película que ha hecho, ¿arremete contra Eugenio Derbez?

Omar Chaparro es uno de los grandes conductores, actores y comediantes que hay en México. A lo largo de su historia demostró que su talento lo podía llevar muy lejos. Ahora, después de una extensa carrera y de emigrar a Estados Unidos para seguir creciendo profesionalmente el conductor de '¿Quién es la Máscara?' contó que ha hecho muchos proyectos que son bastante malos, pero que hay uno que no le gusto. En este proyecto colaboró con Eugenio Derbez.

El comediante acudió a 'El Minutos que cambió mi destino' con Gustavo Adolfo Infante. En dicha charla se tocaron diversos temas de la vida de Chaparro, pero lo que nadie se esperaba escuchar era que hablara de alguna película que no le gustó hacer. Se trata de una de las primeras películas que realizó cuando llegó a Los Ángeles.

Omar Chaparro le reveló a Gustavo Adolfo Infante cuál es la peor película que ha hecho (IG: elminutotv)

La película que no le gusta hacer a Omar Chaparro junto a Eugenio Derbez

Omar Chaparro ha realizado más de 25 películas a lo largo de su carrera, desde actuadas o aquellas donde se sólo prestó su voz para doblaje. Como cualquier gran actor, Omar cuenta con algunos proyectos que no le han gustado, pero lo que nadie se esperaba era que el que peor sabor de boca le dejó fue uno que realizó junto a Eugenio Derbez, otro de los grandes del espectáculo en México.

"Esta película que nunca se estrenó se llama 'Aztec Warrior', 'Guerrero Azteca' y era con Luis Guzmán, es un actor puerorriqueño, Eugenio Derbez, algunos actores extranjeros y la verdad sí era muy rara, esa yo creo que no me gustó, yo era el malo de la película, yo era un narco cantante de corridos artemarcialista, me llamaba el 'honey patcher'. Esa te puedo decir que no me gustó", expresó Omar en la charla con Gustavo.

Omar Chaparro considera que 'Guerrero Azteca' es la peor película que ha hecho (IG: elminutotv)

No le gusta ver sus películas

Chaparro es de esos actores que no les gusta ver su trabajo, menos cuando ha pasado mucho tiempo, ya que considera que cada unas de las películas y series que realiza lo ayudan a mejorar. En otras palabras, cada una de las producciones en las que aparece lo llevan a encontrar una mejor versión profesional de Omar.

"No me gusta verme porque yo considero que soy mejor actor a medida que cada proyecto. Uno va aprendiendo, entonces de repente veo películas que hice hace 10, 15 o 20 años y digo: '¡Ay Dios!'. Sólo veo las películas que no me gustan tanto", dijo.

Considerando este detalle, Omar Chaparro considera que las mejores películas que ha realizado a lo largo de su carrera son las últimas. No por un tema de la producción, el guion o los compañeros en la producción, sino porque se trata de la última, misma donde ha podido aplicar cada uno de los detalles aprendidos en los otros proyectos que ha realizado.

Sigue leyendo:

Omar Chaparro cumple sus sueños, dará “Un concierto inesperado”

Con Adrián Marcelo: ¿a qué hora y dónde ver el reencuentro de La Casa de los Famosos México HOY 6 de octubre?