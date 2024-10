Así reaccionó Christian Nodal a la nueva canción de Pepe Aguilar: "Todavía no sé qué pensar"

Pepe Aguilar estrenó una nueva canción que le ha traído múltiples polémicas en el medio del espectáculo. Supuestamente se trata de un tema dedicado a Christian Nodal y su matrimonio con Ángela Aguilar. A lo largo de 3:43 minutos canta una serie de referencias al intérprete de música norteña que no cayeron bien a sus fans, parece que tampoco a su familia.

Sin embargo, el propio patriarca de la dinastía Aguilar, dio a conocer que realmente se trata de una canción que se le puede dedicar a cualquier hija que abandona su hogar para irse a la aventura del matrimonio, claro que la explicación no dejó muy contenta a la gente, así que hizo una nueva declaración.

Fue durante una entrevista con Alan Tacher en Despierta América donde dijo que todo alrededor de la canción es más que nada show mediático, pues entre la familia se dio a conocer la polémica pieza musical y el propio Christian Nodal estuvo completamente de acuerdo.

Pepe Aguilar cosecha el éxito de su nueva canción. Crédito: Instagram oficial

Contó que Nodal fue parte del momento en que se compartió la canción, e incluso se le advirtió que mientras todos juegan con ellos y con su vida, ya era momento de que también se pusieran a jugar, y aunque en un principio el cantante se sacó de onda, estuvo de acuerdo con la canción.

“A todo el mundo, claro, a Christian también (…) Llegué y le dije: ‘Oye pues, mira, creo que nos está jugando todo el mundo, vamos a jugar también, ¿no?’ (…) ‘¿Pero de qué me está hablando mi suegro?’, me decía. ‘No te asustes hombre, ahí te va’”, le contó Pepe a Alan con una sonrisa.

También aseguró que pidió que la pusieran de nueva cuenta porque tenía algo que analizar, pero ya al final no supo qué pensar en el momento. Tras el estreno de la canción, tiene más de 3 millones de reproducciones únicamente en YouTube, y más de un millón y medio en Spotify.

“Y ya cuando la escuchó se quedó como pensando y me dijo ‘A ver suegro, póngamela otra vez’ (…) Le digo ‘¿Qué pasó?’, me dice ‘Está buena, está buena, todavía no sé qué pensar’, me dice”

Letra de "Cuídemela bien" de Pepe Aguilar

No es noticia nueva que ella está contigo,

bien lo sabe el mundo

y todos son testigos

tan rápido el tiempo pasó

mi ángel alguien más me arrebató

no da la cara el bandido



Voy a ser muy claro,

haz las cosas bien

porque para forajidos, mijo, aquí no es

sé que es fácil ser cabrón

yo mismo estuve en esa situación

pero es más hombre el que se queda



y perdón si me pongo

un poco rudo

pero es que me dio

el gane un chamaco suertudo



Cuídemela bien

ya la enamoraste,

ya te la llevaste,

qué le voy a hacer



Nunca es que fue mía

y yo ya sabía que la iba a perder

y pa tu suerte

ahora está contigo, que les vaya bien

Cuídamela bien

Tal vez no es perfecta

pero te aseguro que sabe querer



Te bastaron rosas

pa' que mi orgullosa cayera a tus pies

de frente te doy un consejo

si la quieres bien

no la cambies

porque se te da muy bien

Cuando le llevaste rosas, me hice el fuerte

y en las serenatas no pude correrte,

el águila ya despegó

el que no da la cara ahora la dio

Admito que das a quererte y perdón

si me pongo un poco rudo es que me dio

en la madre un chamaco suertudo

Cuídamela bien

aquí donde me ven, botella tras botella

no me siento bien, pues nada pendejo

le quitaste al viejo la mejor mujer

Y que suerte que ahora está contigo

que les vaya bien

ámala cabrón, demuéstrale al mundo

que agarraste el rumbo y tienes corazón

Hazla tan feliz como en la vida siempre

quise hacerlo yo y en el ojo del ciclón

por mi parte yo les doy la bendición

y siempre desearé el bien de su relación

Sigue leyendo:

Este es el cantante de regional mexicano que estaba en el olvido, pero ahora se une a Andrea Legarreta y Galilea Montijo en Hoy

Christian Nodal sale del hospital, estos son los cuidados que debe llevar tras estar en emergencias