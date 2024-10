Este es el cantante de regional mexicano que estaba en el olvido, pero ahora se une a Andrea Legarreta y Galilea Montijo en Hoy

Estamos a tan solo unos días de que comience la sexta temporada del reality show “Las Estrellas bailan en Hoy” y con ello veremos a nuevos famosos dar todo en la pista de baile, y es que la producción de Hoy está lanzando la casa por la ventana, pues, han confirmado a estrellas que muchos querían ver bailar y próximamente será toda una realidad.

A lo largo de estas dos últimas semanas, los conductores del programa Hoy han ido confirmando la identidad de algunas personalidades que en las próximas semanas se enfrentarán a las duras críticas de Andrea Legarreta, Ema Pulido, Roberto Mitsuko, Latin Lover y otros expertos que podrían unirse esta nueva edición. Entre los famosos que podremos ver bailar es a un querido cantante de regional mexicano, pero que desde hace mucho no se sabe nada de él.

Diego Herrera se integra a Las Estrellas bailan en Hoy.

Foto: IG @diegoherreraytu

¿Quién es el cantante de regional mexicano que se integra a Hoy?

El mundo de la música regional mexicana es vasto y diverso, pero hay artistas que, a pesar de su talento, a veces quedan en la sombra. Uno de ellos es Diego Herrera, un cantante originario de Mazatlán, Sinaloa, que ha tenido un recorrido lleno de altibajos. Sin embargo, su suerte parece haber cambiado. Este joven artista, que ha estado alejado del foco mediático, se unirá al elenco de la sexta temporada del reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy", donde compartirá escenario con figuras como Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Este nuevo reto podría marcar un punto de inflexión en su carrera.

La invitación a participar en este popular programa llegó de una forma inusual. En lugar de un simple mensaje o llamada, Diego recibió su propuesta en uno de sus caballos, algo que refleja su conexión con la cultura regional. Este gesto, inesperado y lleno de simbolismo, ha emocionado al cantante, quien no ha dudado en aceptar el reto. "Espero que, así como bailo el caballo, pueda bailar en 'Las estrellas bailan en Hoy'", comentó con entusiasmo. Sus palabras transmiten una mezcla de nerviosismo y determinación, ingredientes esenciales para afrontar esta nueva aventura.

¿Quién es Diego Herrera?

Diego Herrera nació el 6 de diciembre de 1992 y desde muy joven mostró inclinación hacia la música. Aunque sus inicios estuvieron marcados por su pasión por la charrería, pronto se dio cuenta de que su verdadera vocación era la música. Después de mudarse a la Ciudad de México, comenzó a explorar su talento, pero no fue hasta 2011 que dio un paso decisivo al integrarse a Remex Music. Este fue el inicio de su carrera musical, que incluyó la grabación de su primer álbum, "Y hay Diego pa’ todos", que fue bien recibido en el país.

Con el respaldo de compositores de renombre, como Wilfran Castillo y Espinoza Paz, Diego logró posicionar algunos de sus sencillos en las listas de popularidad. Temas como “Balada Boa”, “Por cuanto me lo das” y “Cuando tú me besas” resonaron en el ámbito de la música regional mexicana, aunque con el tiempo su presencia en el escenario fue disminuyendo. Esta nueva oportunidad en "Las Estrellas Bailan en Hoy" representa no solo un regreso, sino también una oportunidad para reconectar con su público.

¿Qué famosos participan en Las Estrellas bailan en Hoy 6?

En esta sexta temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, veremos a figuras como Paola Durante, Mariana Ochoa, Jonathan Becerra, Lorena de la Garza, Caeli, Juan Solo, Aristeo Cazares, entre muchos otros más. La competencia promete ser intensa, con una mezcla de talento y personalidad que mantendrá a los televidentes enganchados.

La nueva temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy” se estrenará el próximo lunes 7 de octubre, dentro del horario habitual del programa “Hoy”, a partir de las 9 de la mañana por el canal Las Estrellas. El reality se ha convertido en un clásico del matutino, combinando entretenimiento, emoción y talento en la pista de baile. Cada día, los participantes presentarán coreografías desafiantes y competirán por el título de los mejores bailarines.