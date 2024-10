Paris Hilton le rinde tributo a Britney Spears con su disfraz de Halloween al estilo “Baby One More Time”

La fiebre de Halloween se volvió a apoderar de los famosos, quienes en redes sociales comparten sus disfraces. Este 2024, las miradas se las llevó la socialité estadounidense Paris Hilton porque eligió un disfraz que ya es considerado icónico. Esto se debe a una simple razón: le rindió tributo a Britney Spears, quien mundialmente es conocida como “La princesa del pop”.

Además, la empresaria y filántropa seleccionó un look de la cantante que es parte de la cultura pop porque se vincula con uno de sus mayores éxitos musicales. Se trata del vestuario que la exestrella de Disney lució en el video musical de su canción “Baby One More Time” que estrenó en 1999.

“Es Britney, perr@. Te amo, icónica Britney Spears”, escribió Paris Hilton en una publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram. Ésta incluye una galería de fotos para las que la modelo posó, a fin de recrear las escenas de la cantante en el video musical que a la fecha se mantiene como uno de los más destacables en el género musical pop.

Paris Hilton se lució con su disfraz de Britney Spears en “Baby One More Time”. Foto: Instagram Paris Hilton.

Paris Hilton, la nueva reina de Halloween con su disfraz de Britney Spears

Gracias a las fotos se observa que la cantante y DJ, de 43 años de edad, usó como disfraz un look de colegiala; portó una blusa camisera blanca que amarró como ombliguera, minifalda gris y suéter gris, así como zapatillas estilo Mary Jane en color negro y calcetas largas a juego. La famosa cuidó hasta su look de belleza porque usó dos trenzas, como Britney Spears lució en el video musical de “Baby One More Time”.

“Paris (Hilton), siempre ganando en Halloween”, comentó una admiradora de la empresaria.

Paris Hilton no sólo posó para la sesión de fotos, sino que también grabó un video en el que imita a “La princesa del pop”. Esto le valió elogios, ya que en su perfil de Instagram se leen comentarios como los siguientes: “Paris (Hilton), siempre ganando en Halloween”, “los íconos son íconos” y “me encanta cómo lo haces mejor y mejor cada Halloween!”.

La socialité cuidó cada detalle de su disfraz inspirado en “La princesa de pop”. Fotos: Instagram Paris Hilton.

Además, algunos usuarios destacaron que la socialité siempre “va a mostrar amor a Britney (Spears)” porque tienen una amistad desde hace años; de hecho, ambas famosas fueron de las más populares a finales de los años 90 y comienzos de los años 2000.

