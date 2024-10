Jessica Segura se enfrentó al chofer de un pecero, así fue el peligroso momento

Jessica Segura relató el momento que vivió en el tráfico IG/segura_jessica

Poco se habla de que las celebridades o personas famosas suelen tener un carácter fuerte y no dejarse de las injusticias que viven todos los días, aunque muchos optan por no enfocarse en las acciones negativas que hay en contra de ellos para no levantar algún escándalo, hay otros que luchan por la justicia, tal fue el caso de la actriz Jessica Segura.

La actriz y conductora Jessica Segura sorprendió a sus fanáticos quienes están al pendiente de todos sus pasos dentro de la televisión y el Internet, recientemente fue invitada a un podcast en donde contó una de las anécdotas poco conocidas sobre su vida.

Jessica Segura dio a conocer el momento en el que se peleó con un conductor de pesero, debido a que el operador chocó con ella y le quebró uno de los espejos de su automóvil, pero contrario a regresar para solucionar el problema que ocasionó, el chofer optó por burlarse de la famosa.

Aunque Jessica Segura describió que ese día estaba apurada y hasta tenía retraso para llegar a uno de los llamados en televisión en los que participó, el gran enojo que generó la acción del automovilista, la hizo conducir rápidamente hasta encontrarse con él y cobrar por el daño.

Jessica Segura se peleó con un chofer de un pecero. Foto IG/segura_jessica

¿Qué pasó con Jessica Segura y el chofer de pecero?

Jessica Segura agregó a su divertida anécdota que cuando colocó su camioneta frente al pesero se bajó rápidamente y aunque las personas que estaban arriba del transporte público se sorprendieron de verla tan enojada, ella lo que hizo fue tomar sin permiso las monedas de la caja y cobrarse por los daños que ocasionó el choque del conductor.

Ahora solo queda en la memoria de Jessica Segura la extraña anécdota que vivió al lado de un chofer de pesero, pero recordó que en ese momento sí fue un motivo para que ella se enojara y decidiera que las cosas no se iban a quedar así y menos si el señor se burló de ella.

Jessica Segura, Daniela Lujan y Mariana Botas forman "Envinadas". Foto IG/envinadas

¿Jessica segura estuvo en la boda de Daniela Luján?

Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura son las protagonistas del podcast “Envinadas”, proyecto con el que se han ganado el corazón de millones de personas que ven sus videos en YouTube, esta y la gran amistad que tienen las celebridades hicieron que se reunieran en uno de los días más especiales para una de ellas.

Hace unos días Daniela Luján se casó con su prometido Mario Monroy y a la boda asistieron como invitadas especiales Mariana Botas y Jessica Segura que además de ser amigas de la novia también son sus colegas en el proyecto “Envinadas” y han participado juntas en series de televisión como “Una familia de 10”.

Jessica Segura acompañó a Daniela Lujan en su boda. Foto IG/segura_jessica

Sigue leyendo:

Salen a la luz nuevas FOTOS y VIDEOS de la boda de Daniela Luján con Mario Monroy