Andrea Legarreta responde ante afirmaciones de noviazgo con el sobrino de Pepillo Origel

Andrea Legarreta aclara si su novio es el sobrino de Pepillo Origel IG/andrealegarreta

La polémica en torno al exmatrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín sigue dando de qué hablar, la razón ahora es porque cada uno de los famosos decidió establecer su vida por separado y actualmente han empezado a rondar las especulaciones sobre qué ya tienen una nueva pareja sentimental.

Recientemente se especuló que Andrea Legarreta había empezado una nueva relación o que estaba conociendo a un hombre, quien resultó ser sobrino del periodista Pepillo Origel, la razón del escándalo fue cuando la conductora y el sujeto identificado como Luis Carlos Origel acudieron a un concierto y disfrutaron de una noche juntos.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta estuvieron compartiendo una noche especial durante el concierto que llevó a cabo Alejandro Fernández en la Plaza México, desde sus cuentas en Instagram ambos publicaron videos en historias en donde se aprecia que se divirtieron a lo grande y no dejaron de cantar toda la noche.

No pasó mucho tiempo para que los fanáticos de las estrellas especularan sobre que una nueva relación sentimental estaba desarrollándose e incluso hay quienes mencionaron que les parecía una buena opción para Andrea Legarreta, ya que es un joven muy guapo.

Andrea Legarreta revela si está soltera o ya tiene novio. Foto IG/andrealegarreta

¿Andrea Legarreta tiene nuevo novio?

Fue Andrea Legarreta quién paró las especulaciones respecto a que establecía una relación sentimental con Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel, lo que dijo la conductora de “Hoy” es que conoce al chico que se desempeña como coach deportivo desde hace más de 10 años y es uno de sus mejores amigos, así como de Erik Rubín, ya que incluso también tiene una relación cercana a su exmarido.

Platicó que contrario a lo que muchas personas pensaron Luis Carlos Origel solamente es su amigo, pero puntualizó en que está abierta a conocer a otros hombres y que podría llegar a establecer una nueva relación sentimental con alguien que llene su corazón y se adapte a su estilo de vida.

Andrea Legarreta disfrutando de un concierto con su presunto nuevo novio. Foto IG/andrealegarreta

¿Quién es la nueva novia de Erik Rubín?

Mientras que en lo que respecta a Erik Rubín también se han dado a conocer algunas presuntas relaciones que ha tenido ahora que es un hombre soltero después de estar casado durante casi 23 años con Andrea Legarreta, el ex integrante de Timbiriche fue relacionado sentimentalmente con Mónica Noguera con quien se especuló hasta planes de boda.

Cabe señalar que el rumor de qué Mónica Noguera y Erik Rubín podrían llegar al altar quedó desmentido, además Andrea Legarreta comentó que su colega es una mujer muy guapo, pero que ellos no tienen ninguna relación e incluso dijo que aunque quisieran casarse todavía no lo podrían hacer ya que no ha firmado el divorcio.

Erik Rubín es el exesposo de Andrea Legarreta. Foto IG/erikrubinoficial

