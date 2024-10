Alfredo Olivas regresa a Tampico, ¿cuánto cuestan los boletos y dónde se presentará?

El artista del momento, Alfredo Olivas regresará a la Ciudad de Tampico el próximo 15 de noviembre para presentar sus éxitos más importantes en el centro de convenciones. El evento es presentado por la empresa EPSM Entertaiment, que trae al artista que interpreta canciones como “Vete”, “En definitiva” y “El Malo”, entre otras más.

El vocero de la rueda de prensa, Giordano Del Olmo Bennet, manifestó que la venta de boletos va muy bien y dejó en evidencia que el artista es uno de los populares en la actualidad. Dijo que el concierto está garantizado pese a que haya lluvia u otras condiciones climáticas.

Pidió a los fans de Alfredito, uno de los "Prófugos del anexo", a no desaprovechar la oportunidad de acudir a su concierto. El intérprete ya estuvo en Tampico en una doble cartelera el año pasado, siendo un éxito total con sold out.

El cantante espera tener un sold out. FOTO: Archivo.

¿Dónde se presentará Alfredo Olivas en Tampico 2024 y cuánto cobran y dónde comprar boletos?

El cantante volverá a entonar "El Paciente" frente a su público en la ciudad tamaulipeca en el Expo Tampico, uno de los recinto más importantes de la ciudad, así como uno de los más queridos por los intérpretes en la región.

Los boletos están disponibles a través de plataformas como Ticketcity y los precios van de los 880 pesos a los casi cuatro mil pesos. Además de estar más cerca del artista, el comprar las entradas más caras garantiza poder experimentar una experiencia mucho más personal. La lista de precios es la siguiente:

FAN: cuatro mil 180 pesos por boleto.

DIAMANTE A: dos mil 750 pesos por boleto.

DIAMANTE B: dos mil 750 pesos por boleto.

ORO: mil 980 pesos por boleto.

PLATA: mil 430 pesos por boleto.

GRADA IZQUIERDA: 770 pesos por boleto.

GRADA DERECHA: 770 pesos por boleto.

GRADA CTR: 880 pesos por boleto.

Debido a la expectativa y la demanda que causa el cantante, es poco probable que se abra alguna promoción para adquirirlos a un costo menor. Por tal motivo, se recomienda adquirir los tickets con anticipación, ya que no hacerlo deja a las personas a merced de los revendedores o el no poder entrar al evento.

El espectáculo ya fue confirmado en la ciudad. FOTO: Carlos Juárez.

¿Cuándo vendrá el tour de Julión Álvarez y Alfredo Olivas a Tamaulipas en 2024?

Por el momento no se ha dado a conocer que los artistas Julión Álvarez y Alfredo Olivas tengan pensado llevar su espectáculo a Tamaulipas durante lo que queda del año en curso. Por tal motivo, las esperanzas de que los dos cantantes lleguen a cualquiera de los municipios es muy poca.

No obstante, debido a la popularidad que tiene este show, no se ha descartado la posibilidad de que ambos vuelvan a presentarse en la entidad durante el 2025. No se ha dado a conocer ninguna fecha para 2025 en la que participen ambos.

Debido al éxito de este show, se prevé que no sea la última vez que se vean en el escenario. FOTO: FB. Alfredo Olivas.

No obstante, es muy posible que este show llegue a Estados Unidos, esto después de que Álvarez saliera de la lista negra del Departamento del Tesoro de EE.UU., lo cual le impedía trabajar en la nación liderada por Joe Biden.

‘El Rey de la Taquilla’ ha dado a conocer que llevará a cabo al menos dos años de espectáculos del otro lado del Río Bravo para agradecer a los fans que lo esperaron. Sin embargo, esta posibilidad también podría llevarlo a alternar espectáculos con Olivas en los estados fronterizos.

Sigue leyendo:

Erick Aragón de Grupo Codiciado ya prepara canción como solista | VIDEO

¿Quién es la máscara?, estas son todas las pruebas que aseguran que “Robotso” es Julión Álvarez