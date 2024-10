"Fue un abrazo sincero": Maryfer Centeno analiza el emotivo reencuentro entre Mario Bezares y Paul Stanley en Hoy

La grafóloga y especialista en personalidad Maryfer Centeno analizó el abrazo entre ambos Especial

Pese a haber finalizado hace casi ya una semana, La Casa de los Famosos México sigue dando mucho de que hablar, pues su segunda temporada estuvo cargada de momentos únicos que continúan manteniéndose dentro de las tendencias, siendo uno de ellos la reconciliación entre el ganador de esta edición Mario Bezares y el famoso conductor de televisión Paul Stanley, quienes tuvieron la oportunidad de hacer las pases a 25 años del asesinato de Paco Stanley.

Recientemente, la famosa influencer grafóloga y especialista en personalidad Maryfer Centeno se dio a la tarea de analizar el emotivo reencuentro entre Mario Bezares y Paul Stanley, por lo que compartió un video a través de su cuenta oficial de TikTok en donde aseguró que se trató de una reconciliación sincera.

Maryfer Centeno aseguro que se trató de una reconciliación sincera

Foto: TikTok @maryfercentenom

Maryfer Centeno analizó el reencuentro entre Mario Bezares y Paul Stanley

En dicho video, Maryfer Centeno analizó minuto a minuto el reencuentro entre Mario Bezares y Paul Stanley, comentando que el abrazo que se dieron fue uno sincero, pues una de las características de un abrazo honesto es que debe de durar más de seis segundos, tal y como pasó con el suyo.

Agregó que durante dicha muestra de afecto hubo un gesto de apertura entre ambos cuando los dos extendieron sus brazos al mismo tiempo, mencionando que en un caso contrario se hubiese notado un lenguaje corporal de bloqueo. Además hizo énfasis en la expresión fácil de Paul, referenciando el momento en el que cierra sus ojos por unos segundos mientras sonríe, asegurando que su rostro refleja estar conmovido y que su emoción es auténtica.

Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal entre Mario Bezares y Paul Stanley

Foto: Programa Hoy

Maryfer Centeno aseguró que fue el momento más bonito de La Casa de los Famosos

Resaltó que cuando un abrazo no es honesto no existe cercanía entre ambas personas, sin embargo, en este caso se pudo observar como los dos evitaron la distancia y se abrazaron de manera muy intensa. Asimismo explicó que cuando Paul Stanley dijo que no tenía nada que perdonar soltó todo aquello que cargaba consigo desde hace tiempo. Finalmente la influencer comentó que le parecía el mejor momento que había dejado la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

"Yo creo que esto es lo más bonito que dejó La Casa de los Famosos", comentó Maryfer Centeno sobre el emotivo reencuentro.

Sigue leyendo:

"No podía decirlo antes de la final": René Franco revela que Adrián Marcelo iba ser finalista de La Casa de los Famosos

Brenda y Mario Bezares: con grandes celebridades de la farándula, así fue su lujosa boda | VIDEO