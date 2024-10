Raúl "Negro" Araiza vuelve a la soltería: este es el largo historial amoroso del conductor de Hoy

Este martes 29 de octubre el conductor del "programa Hoy", Raúl "Negro" Araiza sorprendió a toda la industria del entretenimiento al confirmar que regresó a la soltería tras finalizar su breve romance con Maleb, con quien hace unos meses compartió varias fotografías en redes sociales.

En marzo pasado una famosa revista de espectáculos informó que el también conductor de "Miembros Al Aire" se estaba dando una nueva oportunidad en el amor. Semanas después Raúl "Negro" Araiza confirmó su relación sentimental con unas fotografías junto a su entonces pareja.

En un encuentro con distintos medios de la farándula, Raúl "Negro" Araiza fue cuestionado sobre su vida amorosa. El conductor dejó entrever que actualmente se encuentra soltero tras poner punto final a su historia de amor con Maleb. El también actor prefirió no entrar en más detalles.

Durante la plática el compañero de Galilea Montijo y Andrea Legarreta aseguró que se encuentra "tranquilo" y en "paz" en su vida amorosa. Dijo que afortunadamente con todas sus exparejas sentimentales ha quedado bastante bien, asegurando que el han tocado "mujeres maravillosas".

"Estoy tranquilo, en paz. Yo sí creo en el amor. Somos amigos, he quedado bien con las personas que me han dado de su tiempo. Solo busco paz, tranquilidad. Me han tocado mujeres maravillosas", contó.