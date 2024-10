Óscar Casas entendió más del fracaso interpretando a Gervasio Deferr

El talento y la belleza es algo que caracteriza a Mario Casas y Óscar Casas, el primero ganó fama internacional con “Tres metros sobre el cielo” (2010), y el segundo cada vez cobra más fuerza con trabajos como “El gran salto”, una biopic del gimnasta español Gervasio Deferr, la cual le enseñó más sobre la vida.

“Al interpretar a Gervi he conseguido entenderme más a mí, pude bucear en mi alma… El éxito y el fracaso se lo pone uno mismo, no tienes que ser un atleta o un actor, esto no es real y hace mucho daño. La sociedad nos lo exige, pero son emociones que te destruyen, y no son sanas, es con lo que más me quedo”, dijo el joven actor durante la presentación del proyecto en la segunda edición del South Internacional Series Festival, que se realiza en Cádiz, España.

El menor de los Casas da vida al bicampeón olímpico español. Foto: Especial

Trayectoria de Óscar Casas

El menor de los Casas se preparó durante varios meses tanto física como intelectual para dar vida al bicampeón olímpico español en el salto de potro en Sidney 2000 y Atenas 2004, pero entre los retos, el más complicado estuvo el encontrar las distintas tonalidades de su voz, ya que luego del paso por las drogas y las adicciones de Gervasio, ésta cambió.

“Durante los años le va cambiando, en varios videos vi que al principio era una voz más suave y después es mucho más rota, entonces pasé varias horas encontrando sus distintos matices, porque también era otra cuando susurraba o estaba borracho, entonces fue difícil porque nunca había trabajado con un coach de voz, pero era necesario porque esto es clave en el personaje”, detalló.

A sus 26 años, la carrera de Óscar está compuesta por más de 40 proyectos audiovisuales, ya que entró al mundo del espectáculo a los siete años de edad, y en todo este tiempo, considera que este personajes es el que más lo ha retado, sobre todo porque la serie se cuenta entre el pasado y el presente, interpretando en las mañana la etapa joven del gimnasta y por las tardes se caracterizaba de una persona mayor que vivía grandes infiernos emocionales.

La serie se estrena en España el 17 de noviembre en la plataforma de atresplayer, es una producción de Atresmedia Televisión y Diagonal y dirigida por José Rodríguez, quien también es creador y guionista. El reparto lo completan Olivia Baglivi, Greta Fernández, Pau Roca y Bea segura, por citar sólo algunos.

Sigue leyendo:

Andrea Legarreta es sorprendida junto a misterioso galán tras el escándalo de Erik Rubín y Mónica Noguera, ¿son novios?

Estado de salud de Luis Miguel: revelan la fecha en la que el cantante regresará a los escenarios