Selena Gómez y su novio arrasan en redes con sus disfraces de “Alicia en el país de las maravillas”

Las fiestas con motivo de Halloween -que se celebra cada 31 de agosto- ya comenzaron y numerosos famosos de Hollywood se están sumando a las celebraciones; una de ellas es la actriz y cantante Selena Gómez, quien a través de su cuenta de Instagram compartió el disfraz que eligió para este 2024.

“Cada vez más curioso”, escribió la exestrella de Disney en la publicación que compartió con sus millones de seguidores que incluye una galería de fotos. Como es habitual, la protagonista de la serie infantil “Los hechiceros de Waverly Place” recibió numerosos elogios entre los que se lee “me encanta tu vestido” y “has ganado Halloween”.

Sin embargo, las miradas no sólo se centraron en Selena Gómez, de 32 años de edad, sino también en su novio, Benny Blanco, de 36 años, porque igual portó un disfraz que le hace guiño a “Alicia en el país de las maravillas”. De hecho, la pareja posó junta para la sesión de fotos que es de lo más comentado en redes sociales.

Selena Gómez y Benny Blanco se disfrazaron de “Alicia en el país de las maravillas”. Foto: Instagram Selena Gómez.

Selena Gómez y Benny Blanco, la pareja más icónica este Halloween

Mediante las fotos se observa que la intérprete de “Love You Like a Love Song” y “Lose You to Love Me” recreó totalmente el tradicional look de Alicia, protagonista de la historia escrita por el británico Lewis Carroll, porque portó un vestido azul, así como zapatillas estilo Mary Jane y calcetines con olanes. Además, Selena Gómez cambió radicalmente su look porque dejó atrás su cabello negro y usó peluca para tener una melena rubia.

En tanto, el comediante le dio vida al Sombrerero y cuidó cada detalle de su disfraz; de entrada, el novio de la famosa portó un traje lleno de color, ya que esto caracteriza a este personaje, y también usó peluca roja. Otro aspecto que cuidó es el maquillaje, de modo que luce maquillaje blanco en todo el rostro y labial rojo.

Esta es la primera ocasión que celebra junta Halloween. Foto: Instagram Selena Gómez.

Esta es la primera vez que Selena Gómez y Benny Blanco celebran juntos Halloween, de modo que su debut fue acorde porque ambos sobresalen con su propuesta; por un lado, le rinden tributo a “Alicia en el país de las maravillas” y, por otro lado, demuestran que son una de las parejas más cautivantes de Hollywood.

