El director Rafael Lara muestra su Pancho Villa

Para el director mexicano Rafael Lara lo más importante es contar la historia bien con el máximo nivel de una propuesta artística sólida, pero dentro de los costos y condiciones, por eso se enorgullece de que series como “Pancho Villa, el centauro del norte”, no sólo sea una de las producciones nacionales más vistas a nivel mundial en Disney, sino que ahora también lo inviten a presentarla a festivales extranjeros como el South International Series Festival que se realiza en Cádiz, España.

“Me gusta que este tipo de series cada vez alcancen más espacios de pantalla grande, porque no es lo mismo ver una producción tan espectacular en tu televisión y a solas, que en una sala de cine. Y ahora presentarla en mi segunda patria me llena de felicidad”, comentó el director. El filme forma parte de la sección Joyas del festival, que recupera las series más destacadas del mercado para acercarlo a más público.

La respuesta a la producción de Disney ha sido tan positiva tanto comercialmente, se lanzó en 23 idiomas el mismo día, que no es el primer festival en el que la presenta, hace unos meses también fue invitado al Festival de Cine de Moscú.

“Que este tipo de eventos proyectarán una serie Qué es un festival de cine de Moscú de los más importantes y que sea una serie, habla que los rusos vieron ese aspecto cinematográfico, no la ven como un producto televisivo, y eso me ilusiona mucho”.

Su estrenó en México fue positivo, aunque no se libró de algunas opiniones divididas, ya que al ser un personaje tan y importante de la Revolución Mexicana, hay quienes lo idolatran y calificaron el proyecto como sangriento, mientras que quienes critican el paso de Villa, señalaron que se glorificaba.

El éxito de “Pancho Villa, el centauro del norte”, hizo que Disney lo invitara a dirigir otra serie de época, también de una figura mexicana importante y que filmó recientemente en España, “La increíble historia de Julia Pastrana”.

Pero Lara no para, siempre está escribiendo y trabajando en nuevas producciones. Lleva un año en España y tras el rodaje de la historia de la cantante mexicana Julia Pastrana, busca levantar otros proyectos en dicho país.

“Aquí me va muy bien, me siento protegido, en México hay picos muy altos en términos de talento, pero aquí es más homogéneo”, contó. Sin embargo, señaló que el equipo técnico con el que trabajó se sorprendió de que sólo hiciera dos tomas: “cuando empezábamos gritaba ‘toma única’ y me decían que no se podía hacer una sola, pero llevo más de 20 años así, filmó una segunda por vicio, porque si filmas más de tres, algo en esa producción no está bien”.