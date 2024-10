Paty Cantú revela que Mario Sandoval se metía en su vida personal durante su participación en "Lu"

La música pop ha sido una de las favoritas del público mexicano desde hace décadas, por lo que figuras como Paty Cantú lograron llevar sus canciones a planos internacionales y se consolidó como una de las artistas más destacadas del pop latino. Pero antes de ser la estrella que es ahora, la cantante tuvo su primer acercamiento a los escenarios como parte del dúo mexicano "Lu", junto a Mario Sandoval.

Como era de esperarse, la historia de Lu marcó una etapa importante en la música de habla hispana a inicios de los 2000, consolidándose con éxitos como "La vida después de ti", "Por besarte" y "Duele". Aunque el dueto alcanzó gran éxito y una base sólida de fans en varios países de América Latina, la relación laboral entre Cantú y Sandoval finalmente se fracturó, lo que derivó en una separación que, con el tiempo, permitiría a ambos artistas explorar nuevas direcciones en sus carreras.

En una entrevista reciente con Gustavo Adolfo Infante para el programa "El minuto que cambió mi destino", Cantú, ahora con 40 años, compartió detalles inéditos sobre la etapa de su vida en la que formó parte de Lu y reveló las razones por las cuales decidió terminar con su colaboración con Mario Sandoval, quien comenzó a violentarla de varias maneras.

¿Por qué Paty Cantú salió del dueto Lu?

Para quienes no lo recuerdan, el proyecto Lu surgió en un contexto en el que el pop latino atravesaba una fase de reinvención, influenciado por la globalización y el crecimiento de plataformas como MTV Latinoamérica, que facilitaban la difusión masiva de nuevos artistas y géneros. Lu combinó elementos del pop romántico y melancólico, con claras influencias de grupos icónicos como Mecano y otros exponentes del pop español y latino.

La exposición de "Por besarte" en Rebelde fue determinante, ya que la telenovela se convirtió en un fenómeno cultural a nivel internacional y permitió que la música de Lu llegara a millones de adolescentes que siguieron de cerca los dramas y romances del elenco.

Fotografía: Instagram/@patycantu

Según Cantú, la creación de Lu fue un reflejo de su juventud y de su deseo de explorar los matices emocionales en la música. No obstante, en la entrevista con Infante, Cantú recordó las dificultades iniciales que enfrentaron para ganar reconocimiento dentro de la industria. “Nosotros no éramos prioridad en la disquera, en Warner, entonces no 'payoleaban' por nosotros”, reveló. Pero a pesar de eso existieron 3 factores que catapultaron a Lu hacia el éxito: la inclusión de "Por besarte" en la telenovela Rebelde , el cambio de administración en la discográfica, y la exposición en MTV, que en ese momento era uno de los principales canales de difusión para la música pop en la región.

Aunque la música de Lu resonó profundamente entre las y los jóvenes de la época, las diferencias entre sus miembros empezaron a emerger detrás de escena, tensionando su relación profesional y personal. Cantú explicó que las diferencias en términos de responsabilidad, ética laboral y enfoques creativos comenzaron a afectar la dinámica del dueto ya que mientras ella se esforzaba por aprender y ampliar su participación creativa en el grupo, Mario Sandoval, quien ya tenía experiencia en el ámbito musical, asumía un papel dominante en la toma de decisiones.

No teníamos para nada la misma forma de ver nada: la responsabilidad, el trabajo, el trato a la gente, incluso entre nosotros, el control; había ansia de control, a mi parecer, por parte de mi excompañero porque yo era más chica y él empezó teniendo ese control creativo, declaró Paty Cantú.

Este tipo de promoción permitió que la canción se volviera icónica, convirtiéndose en la banda sonora de una generación que aún recuerda con nostalgia esta época del pop latino.

Fotografía: Instagram/@patycantu

Estos roces no solo impactaron el proceso creativo, sino también la relación interpersonal entre ambos ya que con el paso del tiempo, Cantú sintió que la situación se volvía insostenible, con discusiones frecuentes que afectaron su bienestar emocional y su percepción sobre lo que deseaba para su carrera en la música.

Pero además de las diferencias profesionales, Cantú también reveló que Sandoval se involucraba en aspectos de su vida personal, criticando sus relaciones sentimentales y emitiendo opiniones que, en sus palabras, resultaban hirientes. La cantante narró que llegó un punto en el que Sandoval le exigía no tener voz en la composición de las canciones ni en las decisiones creativas de Lu, una petición que, para Cantú, representaba la pérdida de su identidad artística dentro del proyecto.

No le gustaba si salía con X o Z persona; si un artista me tiraba la onda, me decía 'Es que creen que eres una zorra', pero con una palabra peor. O si de repente llegue a andar con un mánager, todo tenía que tener una connotación de que seguramente había un provecho o algo. Quería que cortara con ese o con el otro, explicó la cantante.

La separación de Lu y el nuevo camino de Paty Cantú

Aunque la decisión de disolver el dueto fue difícil, para Paty Cantú ésto representaba la oportunidad de comenzar desde cero y explorar su voz y estilo como solista. La cantante mencionó que esta experiencia en Lu le enseñó lo que quería y lo que no quería hacer en su carrera, convirtiéndose en una lección invaluable sobre la industria musical y sobre su propio proceso creativo.

Tras la separación de Lu, Cantú se embarcó en una carrera en solitario que la ha llevado a destacarse en la escena musical latinoamericana. Desde su primer álbum como solista, "Me quedo sola" (2009), Cantú ha experimentado un crecimiento notable, evolucionando tanto en sus composiciones como en su estilo y sus letras reflejan experiencias personales y temas universales, conectando profundamente con su audiencia.

Mientras Cantú lograba establecerse como solista, Mario Sandoval también encontró un camino en el mundo de la música. Tras la disolución de Lu, Sandoval lanzó su propio proyecto como solista y formó la banda Sandoval , manteniendo el estilo romántico que caracterizó a Lu pero explorando temas y enfoques diferentes. Aunque no alcanzó el mismo nivel de notoriedad internacional que Cantú, ha mantenido una base de seguidores fieles y ha seguido lanzando música en el género pop.

Hoy, Cantú cuenta con una sólida discografía y ha colaborado con artistas de renombre como Alejandro Sanz, Jesse & Joy, Karol G, entre otros, ampliando sus horizontes musicales y consolidando su carrera internacional. En entrevistas recientes, Cantú ha mencionado que su experiencia en Lu fue fundamental para aprender sobre los retos y exigencias de la industria musical, enseñándole a defender su autonomía creativa ya rodearse de colaboradores que valoren su visión artística.

La historia de Lu representa mucho más que el inicio de la carrera de Paty Cantú; es un ejemplo de los desafíos que muchas artistas enfrentan al inicio de sus trayectorias y de las complejas relaciones que se desarrollan en el ámbito creativo.

Fotografía: Instagram/@patycantu

Sigue leyendo:

¿Te habías dado cuenta del oscuro significado de esta popular canción de Timbiriche?

Mamá de Gala Montes reclama a sus hijas por el odio en su corazón: "me inventan cosas"