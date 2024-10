¿Anitta está embarazada? La cantante publica enigmática FOTO que lo comprobaría

Anitta, la famosa cantautora, bailarina, actriz y empresaria brasileña ha sorprendido a sus seguidores con una inesperada publicación en Instagram, pues con una fotografía muy reveladora dio a conocer que probablemente se encuentra embarazada y aunque había decidido mantener en completo secreto esta noticia, las y los fans no tardaron en llenarla de felicitaciones. Aunque también hay algunas dudas sobre la realidad de esta imagen.

Fue durante la tarde de este viernes 25 de octubre que la famosa cantante Anitta dejó a sus seguidores atónitos al compartir una foto en la que muestra su vientre con un evidente embarazo, acompañándola con el enigmático mensaje: "esto debía ser un secreto...". La publicación desató una serie de teorías entre sus fans y amigos, quienes rápidamente empezaron a especular sobre el propósito real del post. En la imagen, la artista aparece en lencería, usando sostén, medias finas y una máscara, mientras sostiene un teléfono amarillo.

Si bien, la cantante brasileña no ha dado ninguna declaración al respecto, la fotografía inmediatamente se llenó de miles de comentarios y reacciones, pero una de las que resaltó más fue la publicada por The Weekend, quien la felicitó con un sorpresivo "OMG, Congrats" (“¡Dios mío, felicidades!”). Ante esto, muchos fans comenzaron a especular que ésto podría tratarse de una estrategia de marketing para promocionar su nueva colaboración con el cantante.

¿Anitta está embarazada? Enigmática FOTO responde las dudas

Si bien, muchas personas no dudaron en felicitar a la también modelo brasileña, algunos usuarios bromearon con comentarios al estilo de "quedó embarazada de The Weeknd", insinuando una posible colaboración musical con el cantante canadiense. Es así como en la caja de comentarios, la mayoría de los fans coincidieron en que la imagen podría ser un adelanto de un proyecto junto a The Weeknd, pues se sabe que Anitta y The Weeknd trabajaron juntos en la canción "São Paulo", que, aunque aún no ha sido lanzada oficialmente, ya fue interpretada en vivo durante el show de The Weeknd en Brasil, lo que fortaleció las teorías de las y los seguidores.

Fotografía: Instagram/@anitta

Anitta, cuyo nombre real es Larissa de Macedo Machado, es una cantante, actriz y empresaria brasileña nacida el 30 de marzo de 1993 en Río de Janeiro. Comenzó su carrera en la música a una edad temprana y se destacó en la escena musical brasileña con su éxito "Show das Poderosas" en 2013, lo que la llevó a ganar reconocimiento nacional. Desde entonces, se ha convertido en una de las figuras más influyentes en la música pop y reggaetón en América Latina y más allá, destacándose por su estilo y personalidad.

Y es que a lo largo de su carrera, Anitta ha trabajado en diversos géneros como funk carioca, pop, reggaetón y música urbana. Ha colaborado con artistas de renombre internacional como J Balvin, Maluma, Madonna y Cardi B, logrando reconocimiento en mercados internacionales. Anitta es conocida también por su habilidad para conectar con sus seguidores a través de redes sociales y su enfoque en temas de empoderamiento y diversidad cultural. Su éxito ha transcendido la música, y hoy es una de las artistas brasileñas con mayor proyección global.

La presentación de Anitta durante el show de The Weeknd en Brasil

Hace poco más de un mes, The Weeknd emocionó a sus fans, pues a través de un video en sus redes sociales, el artista canadiense reveló el nombre de su próximo álbum: "Hurry Up Tomorrow", su sexto proyecto de estudio. Según su discográfica, este disco completa una trilogía introspectiva y existencial que comenzó con "After Hours" (2020) y continuó con "Dawn FM" (2022), su lanzamiento anterior.

Por ahora, no se han compartido más detalles sobre la fecha de estreno ni sobre los primeros sencillos que acompañarán este nuevo trabajo; pero durante su concierto en São Paulo, Brasil (mismo que fue transmitido globalmente a través de YouTube), una de las grandes sorpresas fue la aparición de Anitta, quien se unió a él en el escenario para interpretar "São Paulo", una colaboración que podría explicar la enigmática fotografía de su vientre.

¿Quién es la actual pareja de Anitta?

Hasta hace algunos meses, la cantante brasileña había sido relacionada sentimentalmente con Peso Pulma, uno de los grandes representantes de los corridos tumbados en México. Aunque su romance nunca fue confirmado, sí existió una colaboración musical entre los artistas, teniendo como resultado el tema "Bellakeo".

Pero en las últimas semanas, la también empresaria parece haber encontrado el amor en el futbolista Vinicius Souza, con quien recientemente intercambiaba esporádicos mensajes en redes sociales. Ahora, la pareja ha decidido hacer pública su relación, y, tras ser vistos juntos y tomados de la mano en el desfile de Balmain en París, han compartido su lado más romántico en las redes.

Fotografía: Instagram/@viniciusouza_8

Fue el propio Vinicius quien publicó las primeras fotos íntimas de su relación: momentos dulces que sugieren que este romance lleva semanas floreciendo. En las imágenes, se les ve disfrutando de una cena juntos, con Anitta recostada sobre su hombro con los ojos cerrados, y en otra, compartiendo un instante en el jardín con su mascota, donde ella le besa la mejilla y él la envuelve en un abrazo. "Coleccionando momentos", escribió el futbolista, recibiendo una tierna respuesta de Anitta, también brasileña: "Meu amor" ("Mi amor").

Vinicius Souza, de 25 años, juega en el Sheffield United, un equipo de fútbol de Sheffield, Yorkshire del Sur, que compite en la segunda división inglesa. Anteriormente, jugó para el Real Club Deportivo Espanyol en Barcelona y estuvo casado con la modelo Giulia Dantas, por lo que es padre de dos hijos de relaciones anteriores, un niño y una niña, quienes aparecen en sus redes en momentos familiares.

Hasta el cierre de esta nota, Anitta no ha dado declaraciones sobre si la fotografía de su vientre se trata de un embarazo real o es parte del estreno de su nueva canción "São Paulo" junto a The Weekend, por lo que las y los fans aún se encuentran confundidos y se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre lo que está sucediendo.

Fotografía: Instagram/@viniciusouza_8

