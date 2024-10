Policía de Argentina allana hotel donde murió Liam Payne por petición de la Fiscalía

La policía de Buenos Aires llegó hasta el hotel donde murió Liam Payne, luego de que cayera desde el tercer piso donde estaba su habitación. Los gendarmes allanaron Casa Sur, de acuerdo con una fuente policial que reportó los hechos a los medios de comunicación.

De acuerdo con los reportes locales, fueron los miembros de las divisiones de investigaciones especiales y tecnológicas quienes ingresaron hasta el Hotel Casa Sur para ponerlo bajo resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes, apuntó la agencia de noticias AFP.

Lo anterior, con el objetivo de "concretar un allanamiento ordenado por la fiscalía (...) para secuestrar elementos de interés para la investigación", informó la fuente durante las últimas horas del miércoles 23 de octubre de 2024.

Las investigaciones de la policía no han cesado desde la tarde de la muerte. Primero trasladaron el cuerpo para realizar la autopsia y los exámenes toxicológicos que supuestamente se filtraron, pero la Fiscalía informó a la familia que no han sido revelado todavía. Hasta el momento no hay una versión oficial de lo sucedido.

Hace un par de días habrían dado a conocer los reportes de la prueba de drogas, pero de manera extraoficial y a través de medios locales. Informaban que el músico supuestamente tenía muchas drogas diversas en el organismo como cocaína rosa, crack, metanfetamina, entre otras.

"El representante del Ministerio Público Fiscal le informó al padre que aún no concluyeron los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios a la autopsia, y que sus resultados son necesarios para discernir sobre la entrega del cuerpo", aseguró el martes la fiscalía en comunicado.

Se apuntó que no hay una fecha exacta en que se puedan terminar los exámenes toxicológicos. El Ministerio Público habría dado una fecha aproximada para que sean finalizados, y es el próximo martes. Por lo tanto, hasta el momento no se sabe si había sustancias dentro de su cuerpo.

La causa de muerte de Liam Payne, ¿estaba drogado?

En el mismo texto, la fiscalía detalló que "se están realizando peritajes sobre teléfonos celulares, computadoras, fotografías y videos de cámaras de seguridad que requieren un tiempo más prolongado de análisis". Se les vio operando las computadoras de la recepción del hotel durante esta noche.

"Se tomaron numerosas declaraciones testimoniales para reconstruir las últimas horas de la víctima y el escenario de los hechos", añadieron las autoridades

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que estaba solo en el momento de la caída y atravesaba "algún tipo de brote producto del abuso de sustancias", informó entonces la fiscalía. La causa de muerte que dieron a conocer fue por "múltiples traumas", así como una "hemorragia interna y externa"

