BTS en Cinépolis: ¿Habrá promocionales para ver su película "Map of the soul ON:E"?

La filial de Hybe Latinoamérica continúa con las primeras actividades ante la apertura de la sede K-Pop en México. El primer evento que se realizó fue la Pop up store de SEVENTEEN, poco después anunció el Cinefest, un evento que proyectará los conciertos de BTS y varios grupos en la pantalla grande.

Aunque no es la primera vez que una película de concierto llega a las salas de cine, las funciones de este evento incluyen algunos eventos que solo fueron transmitidos a través de Weverse. Además, son parte de las promociones de Hybe Latam, la filial de la agencia K-Pop y con la cual muchos fans esperan tener la oportunidad de vivir más eventos y giras de sus artistas favoritos.

BTS, el grupo que ha venido tres veces a México pero que no ha regresado desde 2017 es uno de los grupos que tiene mayor presencia de fans aquí, incluso han vivido experiencias como la "House of BTS". Hace poco, Jungkook lanzó su documental "I am still", ahora será turno de revivir uno de sus mejores conciertos durante la pandemia.

BTS en cines: ¿Habrá promocionales para el Cinefest de Cinépolis?

BTS llegará nuevamente a las salas de Cinépolis con "Map of the Soul ON:E", el concierto en línea que realizaron durante la pandemia y donde presentaron canciones como "UGH", "Filter", entre otros. Los boletos ya salieron a la venta y las funciones se realizarán del, 14 al 20 de noviembre.

La película es parte del Cinefest de HYBE y algunas fans ya se preguntaron si habrá promocionales tradicionales como palomeras, vasos coleccionables, postales, boletos conmemorativos o photocards. Aunque no hay nada confirmado, la cadena de cines invitó a las fans a estar atentas de sus redes sociales.

Algunas fans también suelen organizarse para regalar los llamados freebies durante las funciones para convivir entre fans. Las fans de BTS, ENHYPEN, TXT, Zico, Le Sserafim, entre otros, creen que esta podría ser el primer paso para medir la popularidad y el mercado de los grupos en Latinoamérica y comenzar a considerarlos en sus giras del 2025 o 2026.