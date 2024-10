"¿Quién es la máscara?": fans conspiran en redes que Huesito Peligroso podría ser esta querida actriz

El inicio de la sexta temporada de ¿Quién es la máscara? generó emoción y mucha expectativa entre los televidentes, sobre todo porque pudieron conocer a todos los participantes. Pero hubo alguien que estuvo a punto de abandonar el programa, sin embargo, antes de que eso ocurriera, Anahí decidió usar en este primer episodio su poder de salvación para “Huesito peligroso”, quien ya se está ganando el corazón del público e incluso empiezan las conspiraciones de quién podría ser.

Todo parece indicar que el esperado regreso de “Quién es la máscara” fue un éxito, pues las tendencias en redes no paran de hablar del programa. Aunque esta nueva temporada trae cambios importantes y nuevas reglas, por ejemplo, el botón azul sirve para salvar a uno de los concursantes cuando alguien de los investigadores lo crea necesario, pero deberán pensar muy bien cuando utilizan este recurso, pues solo lo podrán usar una vez en toda la temporada, así que Anahí ya no tiene oportunidad nuevamente de usarlo.

Otra cosa que sorprendió de la sexta emisión de este reality es que ahora podrá haber dos ganadores, así como lo lees. Esto debido a que la transmisión se emitirá al mismo tiempo en Estados Unidos por lo que las votaciones podrían ser diferentes y apuntar a personajes diferentes que se podrán coronar como los grandes triunfadores.

Y como cada temporada empiezan las conspiraciones por partes de televidentes e internautas en redes sociales para adivinar qué famoso le esta dando vida a una de las botargas. Apenas unas horas después de que el programa se estrenara, las especulaciones empezaron y sin duda alguna “Huesitos peligroso” llamó la atención de usuarios porque se parece a una famosa actriz.

Sin duda alguna, Huesitos Poderoso fue el personaje que deslumbró anoche | Foto: Instagram @quieneslamascara

¿Daniela Luján es “Huesitos Peligroso”

La participación de este personaje llamó mucho la atención de todo el público, pero algunos comportamientos al parecer la delataron y revelaron quién está bajo la máscara. Según cibernautas es la actriz y conductora Daniela Luján, pues a pesar de que la voz de su personaje está distorsionado, creen que se parece mucho a la de ella, además dijo varias frases que son muy populares en su vocabulario y fans no las dejaron pasar.

Una frase que llamó mucho la atención fue cuando dijo “no que tuviéramos el mismo código postal”, también mencionó “ya no voy a buscar a quien me la hizo, sino a quien me la paga” algo que también suele estar muy presente cuando charla. Y es que los fans se percataron inmediatamente de estos comportamientos porque conocen su forma de ser al verla constantemente en el podcast “Envinadas”.

¿Dónde ver los programas de "¿Quién es la máscara?" temporada 6?

La nueva temporada de "Quién es la máscara" sexta emisión puedes sintonizarla todos los domingos a través del canal de Las Estrellas a las 20:30 horas. Cada semana se estrena un episodio nuevo, pero si por algún motivo te lo pierdes y no puedes verlo ese día a través del canal de YouTube El 5 podrás ver los momentos más importantes del programa, así te mantendrás al tanto de todos los detalles.

