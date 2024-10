Chuy Lizárraga revela la razón por la que no canta corridos: “no tengo la necesidad de hacer eso”

Con más de 20 años de trayectoria como solista y otros más en donde formó parte de agrupaciones como La Original Banda Limón o la Banda San José de Mesillas, ahora Chuy Lizárraga es considerado uno de los grandes artistas de la industria musical, pero dentro de todo este tiempo algo que ha llamado la atención es que no interpreta corridos.

En el podcast RadioShow, Chuy Lizárraga "La cara alegre de la banda" dio a conocer algunos detalles sobre su carrera profesional y su vida personal, pero lo que más ha llamado la atención de las personas que escuchan el proyecto es que aseguró que algo que no ha hecho en su carrera y por lo que ha sido señalado es por no hacer corridos o canciones dedicados a capos o narcotraficantes.

Jesús Cruz Lizárraga, nombre real de Chuy Lizárraga fue muy puntual en todo lo que contó en la entrevista y con el humor que lo caracteriza, reveló varios de los secretos que mejor ha guardado en estos años de carrera que tiene como uno de los mayores exponentes del género banda y del regional mexicano.

Chuy Lizárraga dio a conocer su postura referente a los corridos y todas las nuevas vertientes que han salido a la luz a lo largo de alguna temporada, ya que se sabe que dicho subgénero se ha popularizado entre los jóvenes y estrellas como Natanael Cano, Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Luis R Conriquez por mencionar algunos.

Una de las razones que externó Chuy Lizárraga al ser cuestionado sobre los corridos, es que prefiere no meterse en ese ámbito ya que conoce que no es del todo seguro, puesto que muchas de las historias de las que se tratan este tipo de canciones están relacionadas con personajes dentro del narcotráfico o crimen organizado, por lo que mejor decide mantenerse al margen.

“Porque soy muy miedoso, más vale culito sanito, Yo creo que no tengo la necesidad de hacer eso, cuando recién estaba más fuerte el rollo de los corridos, que podía grabar, me ofrecían muchos corridos, pero tuve esa decisión porque no la necesitaba, empecé a ver artistas que empezaban a tocar, lo veía como una moda y sigo diciendo que son modas, ahorita están más sofisticados”, declaró Chuy Lizárraga.