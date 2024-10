Paola Dalay y José Eduardo Derbez celebran cinco años de amor y presumen su mayor tesoro, su hija

Este año es simbólico para la modelo Paola Dalay y el comediante y presentador de televisión José Eduardo Derbez porque celebran cinco años de amor y se convirtieron en padres. Vía Instagram, la pareja hizo publicaciones con motivo de su quinto aniversario juntos, así que publicaron tiernos mensajes y fotos.

Mediante las publicaciones de Instagram, tanto la modelo originaria de Toluca, Estado de México, como el actor, de 32 años de edad, expresaron su gratitud el uno hacia el otro y destacaron que lo más importante que tienen es la familia que construyen; de esta manera, ambos presumieron su mayor tesoro, su hija, Tessa, quien nació el pasado 30 de junio.

“Mi amor, hoy se cumplen ya cinco años de estar a tu lado, cosas que no me imaginé vivir, las estoy viviendo contigo”, expresó Paola Dalay en el emotivo mensaje que le dedicó a José Eduardo Derbez. “Gracias por darme lo más bonito, nuestra hija. Wow, es un aniversario tan diferente; no sabes cómo te amo y lo feliz que me haces. Gracias por ser la mejor pareja y el mejor papá. Te amo con todo mi corazón. Con todo, menos con miedo”.

En tanto, el hijo del actor y comediante Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo le dedicó lo siguiente a su pareja, de 22 años: “Feliz aniversario, mi amor. Gracias por todo y por esta familia que estamos formando. Te amo mucho y web a web”.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez celebra cinco años de amor. Fotos: Instagram Paola Dalay.

Cómo se conocieron Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Mediante la publicación por su quinto aniversario juntos, Paola Dalay recordó cómo conoció a José Eduardo Derbez, quien es 10 años mayor que ella: ¡vía Instagram! Sí, la pareja empezó a interactuar mediante esta red social luego de que el comediante y presentador de televisión reaccionó a una historia de la modelo. Luego de esto, los famosos continuaron platicando hasta tener una relación amorosa.

Los famosos se dedicaron emotivos mensajes. Foto: captura de pantalla Instagram Paola Dalay.

“Hace cinco años que respondí ese mensaje, jamás me imaginé llegar a tener lo que tenemos hoy, una familia hermosa”, detalló la joven, quien ha asegurado que la diferencia de edad nunca ha sido un problema en su relación de pareja con el comediante, quien al saber que sería padre expuso “estoy muy contento de formar una familia contigo, estoy muy contento de que seamos tres ahora, no puede haber mejor persona a mi lado para hacerme papá por primera vez”.

La pareja se conoció vía Instagram Foto: captura de pantalla Instagram Paola Dalay.

