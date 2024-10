A la actriz Alfre Woodard la retan los vampiros

Alfre Woodard siempre había visto retratado a los vampiros como criaturas maléficas, pero sexys, por eso cuando se sumó a la adaptación cinematográfica de “Salem's Lot”, una novela de Stephen King, quedó fascinada con la forma en la que se presentaban a estos seres en la historia.

Por esta misma razón es que interpretar a la “Dra. Cody” fue todo un reto, ya que su personaje exigía peleas cara a cara con algunas criaturas, las cuales eran interpretadas por dobles de acción que tenían mayor agilidad que ella, pero fue divertido luchar contra los vampiros en la película, ya que considera que históricamente el cine muestra que las mujeres caen al suelo, sin poder moverse y terminan devoradas, pero su papel dio batalla.

“Estábamos en el sótano de un edificio de una casa vieja y grande, había cemento, el suelo estaba frío y no nos marcaron nada. Así que empecé a arrastrarme por un suelo con cemento húmedo y tuve que luchar con el doble de riesgo que interpretó a la madre de ‘Glick’, quien era tan fuerte como un vampiro y así que el director dijo ‘acción, empújala’, y me dije, ‘soy un luchador, soy un luchador’, pero ella era tan fuerte, apenas podía hacer nada, pero esa es la razón por la que vas a trabajar, para jugar y divertirnos”, detalló.

“Salem's Lot”, disponible en HBO y Max, narra la historia de “Ben Mears” (Lewis Pullman), un escritor que vivió en ese pueblo durante su infancia y ahora regresa en busca de inspiración para su nueva novela, sin embargo, al llegar descubre que la gente está desapareciendo y los vampiros quieren conquistar el pequeño lugar.

Justo que todo ocurra en un poblado alejado de las grandes urbes, es lo que Woodard cree que le da un toque de emoción y terror a la trama, ya que al no contar con un gran lugar para esconderse, termina causando miedo en los espectadores por saber qué pasará.

Para crear al personaje, Alfre sólo se basó en el guion y no quiso leer el libro para no dejarse influenciar por toda la novela, pero le fascina el mundo de King, ya que siente es un autor tan “inteligente que ni siquiera sabes que descubres tu propia psicología al leerlo y verlo”.

En la película, la “Dra. Cody” es la única que se mantiene escéptica sobre la existencia de los vampiros, hasta que ve a una, con lo cual se identifica en la vida real:

“Todo, todo no tiene una explicación, podemos ponerlo en el lenguaje que entendemos… Pienso en todas las posibilidades, todos los mundos, el espacio ilimitado y el hecho de que existe el vasto territorio de nuestras mentes con una gran imaginación, entonces no descarto nada. No me mantengo abierto a ese tipo de pensamiento, pero también como artista tengo que permanecer dispuesta a estas ideas” .