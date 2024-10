Cierran la cuenta de Instagram "Radar con Adrián Marcelo", afirman que fueron fans de One Direction tras burla por la muerte de Liam Payne

Aunque el el nombre de Adrián Marcelo ha resonado de manera constante desde hace varios años, fue desde su salida del programa "La Casa de los Famosos México" que el protagonismo del presentador regiomontano comenzó a ser más grande y ésto debido a una serie de comentarios violentos y supuesto "humor negro" que lo han llevado a ganarse el desprecio de una gran parte del Internet.

Y es que en medio de sus "chistes" ha llegado a ofender a distintos grupos, pero como las redes sociales no perdonan ni olvidan, distintos usuarios se unieron para cerrar la cuenta de Instagram del famoso. Si bien, todo parecía quedar ahí, fue en la última semana donde el influencer volvió a querer hacerse el gracioso usando como herramienta la dolorosa muerte de Liam Payne.

El exintegrante de One Direction, de 31 años, murió el pasado 16 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con los reportes compartidos por las autoridades, Liam Payne estaba hospedado Hotel CasaSur Palermo cuando se lanzó desde el balcón de su habitación; se dice que el cantante había consumido una gran cantidad de drogas y hasta el momento no se ha confirmado si la caída fue producto de un accidente o se trató de un sucidio.

Directioners habrían cerrado la cuenta de Instagram de Adrián Marcelo

Como era de esperarse, la repentina muerte de Liam Payne fue un duro golpe para el mundo de la música y, en especial, para quienes crecieron escuchando a One Direction. Aunque muchas personas mostraron su dolor a través de redes sociales, Adrián Marcelo aprovechó el momento para hacer uno de sus característicos "chistes" de "humor negro", lo que generó gran indignación entre las y los directioners.

Usuarios afirman que Adrián Marcelo le robó este comentario al comediante Camilo Pardo, aunque ésto no ha sido confirmado.

Fotografía: X/@adrianm10

Pero la polémica no se detuvo ahí ya que a pesar de que habían pasado algunos días de que su cuenta principal de Instagram fue dada de baja, con este lamentable comentario le valió el enojo de las y los directioners, quienes rápidamente se movilizaron a través de redes sociales y ahora denunciaron otra cuenta de Instagram vinculada al programa de YouTube de Adrián Marcelo, "Radar".

Esta cuenta había sido utilizada por el influencer para promocionar episodios y contenido relacionado con el programa, un espacio donde se abordan diversos temas de cultura pop, actualidad y "humor". Aunque no hubo una confirmación oficial por parte de la plataforma, varios analistas y seguidores del influencer sugieren que podría haber sido resultado de denuncias masivas por parte de usuarios ofendidos por sus comentarios.

Según fuentes cercanas al entorno digital, las políticas de Instagram pueden ser implacables con cuentas que reciban numerosas denuncias por violar sus normas comunitarias, lo que incluye discurso de odio, incitación a la violencia o publicaciones consideradas ofensivas.

Esta es la segunda cuenta del influencer que es dada de baja debido a sus comentarios violentos.

Fotografía: Instagram/@radarconadrian

La baja de esta segunda cuenta solo incrementó las especulaciones sobre la relación entre los recientes cierres y las polémicas declaraciones que Adrián Marcelo ha hecho en redes sociales. Si bien esta teoría no ha sido confirmada, es un reflejo del creciente poder que tienen las comunidades de fans organizados en redes sociales ya que en otras ocasiones, grupos de seguidores de figuras públicas han logrado bloquear cuentas o hacer que ciertos contenidos sean removidos gracias a su capacidad de movilización masiva.

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha emitido declaraciones oficiales sobre el cierre de sus cuentas en Instagram y este silencio ha generado aún más preguntas entre sus seguidores y detractores, quienes se preguntan si el influencer planea hacer una reaparición con más polémica o si está tomando un tiempo para recalibrar su enfoque.

El influencer regiomontano es conocido por mantenerse activo en diversas plataformas, por lo que su ausencia repentina en una red tan importante como Instagram ha llamado la atención. Sin embargo, su cuenta en X (Twitter) sigue activa, y fue en esa plataforma donde publicó la controvertida "broma" sobre Liam Payne que detonó gran parte de la reciente controversia.

El presentador regiomontano no ha dado declaraciones al respecto.

Fotografía: Instagram/@adrianmarcelopresenta

¿Humor negro o insensibilidad?

Uno de los aspectos más controvertidos de la personalidad de Adrián Marcelo es su uso de un supuesto "humor negro". Este tipo de humor, que se caracteriza por tratar temas sensibles o tabúes de manera sarcástica o irónica, ha sido defendido por algunos como una expresión de libertad artística, mientras que otros lo ven como una forma de insensibilidad que trivializa el sufrimiento o la muerte de personas reales.

En el caso de Liam Payne, el exintegrante de One Direction había estado luchando con problemas de salud mental, lo que llevó a numerosos medios y seguidores a preocuparse por su bienestar; bajo este contexto, el comentario de Adrián Marcelo, que muchos interpretaron como una burla, fue percibido como de mal gusto e inapropiado por lo que la reacción negativa no se hizo esperar, y muchos usuarios en redes sociales exigieron que el influencer se disculpara públicamente, aunque hasta el momento no ha emitido ninguna declaración al respecto.

De la misma forma, este incidente ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre el papel de las redes sociales en la moderación del contenido y la libertad de expresión. Plataformas como Instagram, X y YouTube se encuentran en una encrucijada constante entre permitir que las y los usuarios se expresen libremente y garantizar que sus espacios no se conviertan en foros de discursos tóxicos o dañinos.

