"Me hace feliz estar arriba de un escenario e interpretar a un personaje que nací para hacerlo": Erik Rubín

En el primer programa de Maca Diario, del Heraldo Media Group, transmitido este lunes 14 de octubre para El Heraldo Radio y conducido por Maca Carriedo, Erik Rubín, actor y cantante, habló sobre su participación en la obra Jesucristo Superstar que se lleva a cabo en el Centro Cultural Teatro, ubicado en la colonia Roma en la Ciudad de México.

Se trata de una ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice que primero surgió como un álbum conceptual en 1970 y un año después dio el salto a los escenarios de Broadway. Fue adaptada libremente de los Evangelios, cuyo argumento se centra en los últimos siete días de la vida de Jesús de Nazaret, comenzando con los preparativos de su llegada a Jerusalén y finalizando con la crucifixión.

Con una duración de 2 horas y 30 minutos, esta obra estará disponible hasta el 3 de noviembre, en un horario de viernes a las 20:00 horas, sábado alas 17:00 y 20:30 horas, y domingo a las 17:00 horas. Donde el costo del boleto es desde los $900 pesos hasta los $4,100 pesos.

Sin duda esta es mi obra favorita: Erik Rubín

Erik Rubín contó para El Heraldo Radio que desde su lanzamiento el 4 de octubre, la gente ha ido a disfrutar este espectáculo, "y nos han regalado fines de semana inolvidables para nosotros, increíble la gente cómo conecta, los comentarios", apuntó el cantante.

"Nada me hace más feliz que estar arriba de un escenario e interpretando a un personaje que creo nací para hacerlo", admitió Erik Rubín.

Rubín señaló que ha tenido continuidad en el teatro / FOTO: ESPECIAL

El actor señaló que su camino en el mundo actoral se abrió aproximadamente desde los años 2000 "y no se ha cerrado, he tenido continuidad en el teatro, con una u otra obra, y sin duda esta es mi obra favorita, tiene como una satisfacción doble, este personaje que me ha hecho acreedor a varios premios y sobre todo conectar con la gente, porque así siento, que es un personaje que conecta", expresó.

También, Erik Rubín aseguró que Jesucristo Superstar, "es una super producción que nos han llovido las buenas criticas, algo 100% hecho en México, hay un director que lo trajimos de Londres y ha dirigido a Tom Holland, habla muy bien de nosotros, enamorado de nuestro país y sus tradiciones, y cuenta con todo nuestro elenco", manifestó.

Finalmente, agregó que este es un personaje que tuvo la oportunidad de interpretar por tercera vez, así como destacó que hay todo un equipo detrás de esta gran obra de teatro con Alex Lora, Ximena Sariñana, con Benny Ibarra y todo un gran elenco que conforma esta obra, "faltan 2 semanas, corran por favor, no se lo pueden perder", concluyó.

Sigue leyendo:

Alimentación, un aliado

Pepe Couttolenc asegura que los compromisos serán acciones