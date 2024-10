La banda Little Jesus lleva su show al Festival Pulso GNP

La banda mexicana de rock alternativo Little Jesus, se prepara para presentarse en el Festival Pulso GNP en Querétaro con nuevo material, concierto sobre el cual el vocalista de la banda Santiago Casillas comentó, "es un placer tocar en estos encuentros, siempre hay buen público, el line up está muy padre, nos gusta mucho, la única limitación llega a ser el tiempo".

Y agregó, "es genial presentarse en un festival para un público que tal vez conoce solamente tus hits, habrá unos fans que sí conocen todas tus canciones y como músico experimentas de forma diferente".

Acerca de tocar en vivo por primera vez su nuevo disco “El show debe continuar”, el cantante aseguró.

"Llevábamos mucho tiempo sin lanzar un álbum y estamos muy contentos, necesitábamos liberar espacio de nuestra cabeza y un pretexto para tocar nuevas canciones en vivo y regresar a ciudades que tanto nos gustan cómo en este caso lo es Querétaro".

Y añadió, "estamos en un momento de la banda en el que nos tomamos todos los pequeños detalles en serio y estamos seguros de que este espectáculo va a ser increíble, cada show es muy emocionante, los festivales siempre son muy especiales".

La banda chilanga Little Jesus, integrada por Santiago Casillas, Juan Manuel Sánchez, Fernando Bueno, Arturo Vázquez y Carlos Medina, regresa a la escena musical cinco años después de su último material, con su nuevo álbum “El show debe continuar”, en el que a través de 12 canciones exploran diversos géneros musicales.

Sobre experimentar en su más reciente disco, Casillas afirmó.

"Nos quitamos etiquetas y empezamos a hacer canciones de cualquier estilo, nos hemos atrevido a todo, a pesar de que la banda mantiene la esencia del rock alternativo, hay experimentos sutiles, también hay canciones en las que se notan las cosas que hemos hecho antes".

Acerca del proceso creativo detrás de su nuevo material, el vocalista señaló, "hacer este álbum fue terapéutico, sentía que ya no sabía hacer música, no me sentía inspirado y de repente empezaron a salir estas canciones naturalmente, sentí que estaba filtrando ideas por mi cabeza y eso me gustó mucho".

Y añadió, "grabamos en diferentes estudios, hubo experiencias memorables en varios lugares, como Nueva York donde grabamos en un estudio en Brooklyn, fue muy divertido salir de la rutina, también hicimos una canción en mi casa, me encerré para terminar las letras y grabar las voces, esas sesiones conmigo fueron terapéuticas".

De la mano de su nuevo disco, Little Jesus busca expandir sus horizontes a diferentes partes del mundo, oportunidad que gozarán al formar parte del cartel de Lollapalooza Argentina, "cuando nos llegó la invitación para ir a este festival no lo dudamos, podremos hacer más contacto con Sudamérica y que no solo sean las bandas sudamericanas las que vienen a México".

Y agregó, "tenemos la fortuna de llevar muchos años tocando y de seguirlo disfrutando, tenemos la emoción y la energía de las primeras giras, estamos volviendo a lo básico, vienen conciertos muy emocionantes".

SOBRE LJ:

Han colaborado con Ximena Sariñana, Elsa y Elmar, Caloncho y Conociendo Rusia

Son parte del cartel de "Lollapalooza 2025”

Sé presentaron el 12 de agosto de 2023 en el Auditorio Nacional

MAAZ