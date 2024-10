Nicki Nicole, Eric Clapton, Maná y todos los conciertos de Octubre 2024 en CDMX

Mucho se habla del mes de octubre y de todos los conciertos que se programan año con año a lo largo de sus días. Incluso se le ha llegado a poner el apodo de rocktubre. Este 2024 no ha sido la excepción y tenemos una gran gama de eventos culturales que no te puedes perder, desde bandas pequeñas y apenas conocidas por algunos nichos, hasta varias de las grandes leyendas de la música en todo el mundo.

Los conciertos de rock son mucho más que simples eventos musicales. Se han convertido en auténticos rituales culturales que trascienden generaciones. En ellos, la música se fusiona con la energía de la multitud, donde las personas expulsan de su cuerpo todas las energías o sentimientos que se salen de sus manos. Además, se erigen como espacios de expresión, identidad y comunidad.

México es uno de los lugares más queridos por los artistas internacionales. En el territorio hay numerosos foros y estadios para realizar conciertos. Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey son reconocidas como las ciudades más rocanroleras del país, pero poco a poco otros estados han abierto espacios para que los artistas elijan dichos destinos. Algunos son Puebla, Baja California, Querétaro, entre otros.

Conciertos y festivales más destacados de 2024

Ha llegado el momento de presentar todos los conciertos que habrá durante el mes de octubre 2024 en la Ciudad de México. Desde rock and roll hasta festivales de Nu Metal y un poco de baladas románticas o algo de pop. Para algunos todavía hay boletos y para otros ya te perdiste la oportunidad, pues están completamente agotados.

We Missed Ourselves

Nada como recordar nuestros mejores tiempos. We Missed Ourselves hizo cosas impresionantes como juntar a Falling In Reverse, Thursday, Alesana, Escape The Fate, Bless the Fall, Fit for a King, Hawthorne Heights y Killswitch Engage para un tremendo conciertazo el 5 de octubre en el Velódromo Olímpico.

Nu Metal Revolution

Y si hablamos de recordar, es un tremendo recuerdo traer todo un festival enfocado al Nu Metal, uno de los géneros más importantes de los años noventa y de principios de los dos miles que todavía tiene una que otra semilla plantada en varias partes del mundo. Ahora, la mayoría de ellos vendrá a México en el Nu Metal Revolution Fest.

Las bandas invitadas hasta el momento son Mudvayne, Static X, POD, Kittie, Ill Niño, Drowning Pool, Resorte, Dope, Ladrones, Hed Pe, Adema, Filtro. La fecha es el 26 de octubre en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. Boletos a la venta en su página oficial.

The Killers

Es una banda estadounidense de rock alternativo que ha logrado un gran éxito comercial desde su formación a principios de los años 2000. Conocidos por sus pegadizos coros y sus letras conmovedoras, The Killers han combinado elementos del rock clásico con influencias contemporáneas, creando un sonido distintivo que los ha posicionado como una de las bandas más importantes de su generación.

Luis Miguel

Es un icónico cantante mexicano reconocido por su voz suave y melódica, y por su amplio repertorio que abarca desde baladas románticas hasta boleros. Su carrera ha estado marcada por numerosos éxitos a nivel internacional, giras mundiales y múltiples premios. Considerado uno de los máximos exponentes de la música latina, Luis Miguel ha cautivado a millones de fans en todo el mundo con su gran talento.

Nicki Nicole

Es una joven trapera argentina que ha revolucionado la escena del pop latinoamericano. Con su estilo fresco y atrevido, Nicki Nicole ha logrado conquistar a un público masivo, especialmente entre los jóvenes. Sus letras honestas y sus ritmos pegadizos la han convertido en una de las artistas más escuchadas en plataformas digitales, y su influencia en la música urbana ha sido significativa.

Eric Clapton

Es una leyenda del rock y del blues, considerado uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos. A lo largo de su extensa carrera, Clapton ha explorado diversos géneros musicales, desde el blues hasta el rock psicodélico y el pop. Su virtuosismo en la guitarra y su voz inconfundible lo han convertido en un ícono de la música, y sus álbumes han vendido millones de copias en todo el mundo. Fecha: 3 de octubre en el Estadio GNP.

Todos los conciertos en octubre 2024

1 de octubre: Atarashi Gakko / Pepsi Center

2 de octubre: Jamie XX / Pepsi Center

3 de octubre: Trueno / Pepsi Center

4 de octubre: La Gusana Ciega / Auditorio Nacional

5 de octubre: IDLES / Pepsi Center

5 de octubre: URSS bajo el árbol/ Foro Alicia

5 de octubre: Disclosure / Pepsi Center

6 de octubre: Maskatesta / Lunario

10 octubre: Maná/ Auditorio Nacional

10 octubre: No te va gustar / Pepsi Center

11 octubre: La silueta y Los Pies Negros / Foro Alicia

12 octubre: Fuerza Regida / Plaza de Toros

13 octubre: S7N / Lunario

16 octubre: Carlos Sadness / Auditorio Nacional

16 octubre: Los Auténticos Decadentes / Teatro Metropólitan

19 octubre: Paty Cantú / Auditorio Nacional

21 octubre: Luis Fonsi / Auditorio Nacional

23 octubre: Mon Laferte / Auditorio Nacional

26 octubre: Lucybell / Auditorio BB

27 octubre: Nathy Peluso / Lunario

27 octubre: Camilo VII / Lunario

29 octubre: Karol Sevilla / Pepsi Center

31 octubre: Diego Torres / Teatro Metropólitan

31 octubre: Lila Downs / Auditorio Nacional

