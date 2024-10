Bad Bunny reaparece con radical cambio de look

La exitosa carrera de Bad Bunny en la música parece desaparecer de a poco y los rumores de su retiro se hacen cada vez más fuertes. Aunque el cantante ha sido captado en algunos eventos de moda y música, su presencia en los escenarios se rodea de misterios sin dejar de lado el contacto ocasional con sus fanáticos a través de redes sociales donde esta vez presumió su radical cambio de look.

El intérprete de “Ojitos lindos” ha generado gran incertidumbre entre sus fanáticos, quienes esperan ansiosos su renacer en la música y el brilló que alguna vez lo llevó a ocupar los primeros lugares en las listas de popularidad y lo mantiene en el corazón del público. Sin embargo, él continúa intermitente de la industria y la posibilidad de un regreso se convierte en toda una incógnita cuya respuesta se ve cada vez más lejana.

Sus apariciones en redes sociales son ocasionales y esta vez sorprendió en Instagram con una imagen a través de sus historias en la que presume su radical cambio de look. Aunque se trata de su característica cabellera rizada y con barba, el cantante puertorriqueño optó por darle color añadiendo un pelirrojo al tono y cambiando por completo lo que los fans habían visto hasta ahora en su estilo.

En una entrevista para la revista Billboard en 2022, el cantante de reguetón anunció que hará una pausa en su carrera durante 2023 para enfocarse en su bienestar: “Es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vamos para aquí y para allá, vamos al bote, vamos pa’l agua”, dijo el cantante.

Sin embargo, en junio pasado ofreció un concierto en su natal Puerto Rico en el que no pudo contener el llanto y se quebró en pleno escenario ante el que se arrodilló mientras interpretaba “Vuelve Candy B”. Entre ovaciones, Benito -como también se conoce al cantante- se cubrió el rostro y esto generó más confusión entre sus seguidores, además de hacer más fuertes los rumores de su retiro.

“Kendall no está lista para atarse en este momento y está disfrutando de esta etapa. Siguen siendo amigos, pero han dado un paso atrás y no están saliendo. Su relación se hizo más seria después de su breve separación, pero al final no funcionó a largo plazo”, dijo la fuente sobre la integrante del clan Kardashian-Jenner y Bad Bunny.