Con los ojos vendados y escoltada por policías, así salió Manelyk de La Casa de los Famosos All Stars

La Gala de Eliminación de este lunes, 7 de abril trajo consigo una serie de momentos que dejaron a más de uno con la boca abierta. La primera gran sorpresa fue ver como Caramelo tenía que ayudarle a Manelyk a armar su maleta. La reina de los reality show tuvo que unirse a la placa de nominados, a pesar de no haber sido seleccionada por los habitantes. La segunda gran sorpresa fue que se presentaron dos eliminados.

Las primeras en salvarse fue Niurka, quien salió de la sala de nominación después de despedirse de sus compañeros. Posteriormente lo hizo Paty Navidad, ante la sorpresa de todos. En la placa quedaban Rey Grupero, Manelyk (que no entendía por qué se encontraba en esa sala) y Alejandra Tijerina (que había sido una de las más votadas previo a la última gala). Cuando se esperaba que dijeran el nombre de la persona salvada, llegó un mensaje que nadie esperaba, ya que confirmaron se salvaba Rey Grupero y las otras dos concursantes quedaban eliminadas.

Rey se despidió y volvió con el resto de los habitantes. Cuando Mane y Alejandra se quedaron solas, se le explicó a la ex Acapulco Shore que en realidad no estaba eliminada, sino que tenía que irse de viaje al país cafetalero. La reina de los reality show se integraba a la plantilla de famosos en La Casa de los Famosos Colombia, por lo que era momento de dejar esta casa para unirse a su nueva aventura.

Manelyk salió con los ojos vendados y escoltada por policías

La nueva cara de La Casa de los Famosos Colombia seguía en competición, por lo que la producción decidió no dejarla ver nada. Después de despedirse de su Tijerina, la ex Acapulco Shore y una de las favoritas del programa, se colocó una venda en los ojos y unos audífonos, para que no pudiera dejarse influenciar por lo que viera entre la salida de la casa y la llegada al coche que la llevaría al aeropuerto para comenzar su nueva aventura. Mane fue escoltada por policías.

Melissa Gate sería la habitante de La Casa de los Famosos Colombia que llegaría al reality All Stars. Un dato importante es que cada una de las habitantes vivirá fuera su reality show, pero seguirán votando y haciendo cosas para el programa en el que entraron originalmente. Este intercambio no será muy largo, por lo que sólo estarían unos días viviendo en otra casa.

¿Quién es Melissa Gate?

Melissa Puerta Garildo, mejor conocida como Melissa Gate, es un influencer y creadora de contenido de 33 años. Gate se ha caracterizado por ser una mujer con una personalidad explosiva en redes sociales, algo que ha sentado bien entre sus fans, pero también que podría llegar a generar un poco de estragos en La Casa de los Famosos All Stars.

La cafetalera tomó fama en las redes sociales gracias al reality show: El poder del amor y ahora su participación en La Casa de los Famosos Colombia, donde se ha convertido en una de las favoritas de los fans del programa más polémico del país Sudamericano. Ahora buscará hacer de las suyas en La Casa de los Famosos All Stars.