Arath de la Torre pide detener el hate contra Adrián Marcelo: "Somos más los buenos"

Arath de la Torre fue uno de los participantes de “La Casa de los Famosos México” más afectados por los constantes ataques y amenazas por parte de Adrián Marcelo, pese a ello el conductor pidió detener el hate contra los integrantes del team Tierra. Y es que los participantes han sido blanco de críticas en redes sociales por su actitud en el reality show con el que lograron decepcionar a sus fans.

Adrián Marcelo fue uno de los participantes más odiados de la segunda temporada, pues fue señalado de fomentar el machismo, la misoginia y la violencia de género con comentarios contra sus compañeros. Sobre todo contra Gala Montes y Arath de la Torre, a quien llevó al límite con sus amenazas en las que incluyo a su familia, motivo por el que el también actor estuvo a punto de abandonar el programa.

Pese a ello, el conductor de “Hoy” pidió a los fanáticos detener los mensajes de odio contra los integrantes de Tierra asegurando que todo se trató de un juego y que están dispuestos a dejar atrás el mal capítulo que enfrentaron en su paso por “La Casa de los Famosos México”.

“Nosotros no pudimos despegar sin el viento en contra, creo que el equipo Tierra nos hizo crecer, quiero que lo entiendan de esa forma. Sino hubieran sucedido así las cosas no hubiéramos podido ganar, ellos jugaron su juego (…) No debe haber más hate, si fue lo que nosotros promovimos, lo que procuramos, el amor y el respeto (…) Somos más los buenos que los malos, hacer un pacto de amor”, dijo el presentador.