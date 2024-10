Ángela Aguilar revela cómo es su vida de casada con Christian Nodal, a 2 meses de su boda

Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal son reconocidos artistas mexicanos que con su talento han sabido ganarse el corazón de un vasto público internacional. Sus canciones forman parte de la play list de personas de distintas edades y sus familias relacionados con la música les suma un extra más a sus vidas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal. Fuente: Instagram @angela_aguilar_

En este marco, en julio pasado, Ángela Aguilar y Christian Nodal decidieron dar el “sí quiero” en una boda celebrada en Curnavaca. El evento tuvo a sus amigos y familiares acompañándolos en este trascendental paso en su vida, pero desde entonces no han tomado contacto con la prensa para referirse a esta nueva etapa.

Ángela Aguilar y su vida de casada

A pesar de que los artistas han decidido mantener en la intimidad todo lo relacionado a su vida tras la boda, debido a las constantes críticas que han recibido desde que anunciaron que estaban en una relación, se conocieron las apreciaciones de la joven y su vida de casada.

Ángela Aguilar. Fuente: Instagram @angela_aguilar_

Fue la cantante veracruzana Yuri la encargada de revelar algunos detalles. Según la artista, estuvo junto a Ángela Aguilar ya que grabaron juntas una colaboración y en ese marco pudieron hablar temas personales. “Es el mejor estado, me encanta estar casada, yo no me imaginaba que fuera tan bonito estar casada”, le habría revelado la hija de Pepe Aguilar sobre esta nueva etapa junto a Christian Nodal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal. Fuente: Instagram @angela_aguilar_

Según Yuri, pudo conocer a Christian Nodal y afirmó que vio todo "muy lindo. Apoyándola, muy amoroso, o sea, así el amor, derramando". De esta manera, dejó en claro cómo es que Ángela Aguilar y su marido están transitando esta etapa luego de la boda y cómo el amor triunfó entre ambos.

SIGUE LEYENDO

La ciencia confirma los beneficios de que tus hijos hablen solos

Cuáles serán las fases de la luna del 1 al 8 de octubre en México y cómo influirá en tus emociones