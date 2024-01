La mejor película de zombies rusa que tienes que ver este domingo 7 de enero, revela un secreto de Estado oculto por 70 años

Hace más de una década que las series y películas de zombies comenzaron a arrasar no solo en los cines sin poco a poco en las diversas plataformas de video y con justa razón, mostraban un panorama apocalíptico que comenzó a atrapar a los espectadores uno a uno. Desde "Resident Evil", hasta "The Walking Dead", pasando por le éxitos reciente "The Last of US", Con los años las opciones se fueron multiplicando lo mismo que el público cautivo que las disfruta por horas.

Ente la amplia gama de opciones que han surgido en casi dos décadas se encuentra un filme lleno de misterio y secretos de Estado guardados bajo llave, entre ellos uno de los incidentes que mayor debate han generado entre aquellos que nunca creen en las versiones oficiales de los acontecimientos y forjan en torno las teorías de la conspiración sus fundamentos y especulaciones más incisivas y de amplio espectro imaginativo: se trata del incidente en el Paso de Dyatlov.

Pero, ¿qué es el Paso de Dyatlov? Es un punto geográfico en Rusia en donde se ubica la montaña Gora Otorten, correspondiente a los Montes Urales y en la que era la provincia soviética de Sverdlovsk, sitio hasta el que un grupo de excursionistas universitarios -nueve en total- llegaron en enero de 1959, es decir, hace casi 65 años, pero del cual nunca salieron con vida. Su misteriosa muerte, sin explicación clara hasta la fecha, ha sido motivo de un extenso debate a lo largo décadas -tanto dentro como fuera de Rusia-, en la búsqueda de las causas que provocaron el deceso de estos jóvenes y experimentados exploradores.

¿Qué ocurrió con los estudiantes en el Paso de Dyatlov?

Desde la repentina aparición de extraterrestres, hasta teorías que implicarían la participación de un gigante de las nieves (el Yeti ruso), secretos del Estado soviéticos en torno a los experimentos nucleares, e incluso avalanchas, agresión por parte de militares u otros fenómenos inexplicables, forman parte del amplio espectro que teorías que tratan de dar cauce a una de las historias de accidentes más inusuales y cuya explicación no han tenido un origen claro hasta la fecha.

Los nueve cuerpos hallados sin vida semanas después de su desaparición a finales del mes de enero de 1959, en el crudo invierno ruso en el hemisferio norte, correspondían todos a estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales quienes fueron encontrados con graves lesiones, como fracturas en el pecho y cráneo, incluso una de las expedicionarias tenía la lengua mutilada, mientras que otro de los jóvenes presentaba niveles altos de radiación, más del doble de lo normal. Cada detalle nuevo que salió en su momento a la luz aportaba más incomprensión al misterioso suceso.

"El Paso del Diablo", la mejor película de zombies de Amazon

Es precisamente en torno a esta historia que fue rodada la película británica "El Paso del Diablo", disponible en Amazon Prime, en donde convergen diversos géneros: desde el cine de terror hasta la ciencia ficción, logrando atrapar al espectador desde un primer momento. Quizá para la audiencia más veterana les recuerde un poco a la fórmula de la "Bruja de Blair", film que fue rodado como una especie de documental, en donde uno de los protagonistas va grabando, ydescribiendo, paso a paso cada detalle del recorrido hasta revelar el misterioso final.

En "El Paso del Diablo" (2013) podemos ver la recapitulación de esta historia, retomada ahora por un grupo de expedicionarios estadounidenses, estudiantes también, quienes viajan desde Oregon, Estados Unidos, hasta Rusia para seguir los pasos de los excursionistas desaparecidos en 1959 y encontrar una respuesta a la tragedia que durante décadas ha permanecido oculta detrás de los velos del misterio y la censura.

¿Qué es lo que provocó la terrible muerte de los nueve jóvenes en Rusia?

Partiendo del cuestionamiento, ¿qué es lo que provocó la terrible muerte de los nueve jóvenes? La protagonista del filme viaja junto a otros cuatro expertos video y rodaje de documentales, convertidos ahora en expedicionarios, para realizar un viaje hasta el lugar de los hechos, en donde finalmente no sólo encuentran más preguntas de aquellas con las que llegaron, sino también las tan anheladas respuestas. No obstante, no tendrán la oportunidad de compartirlas con el mundo exterior ya que su suerte cambiará de un momento a otro.

Esta película de una hora y 40 minutos de duración te mantendrá en todo momento cautivo y cubrirá de misterio y adrenalina tu tarde, por ello se convierte e una de las grandes opciones de horror disponibles en Amazon para disfrutar en una tarde de domingo como hoy, por lo que te aseguramos un tiempo bien invertido. Además de convertirse en un film que sigue abonando a la polémica en torno de la desaparición de los estudiantes rusos hace ya 65 años.