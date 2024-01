Carlos Bremer: ¿de qué murió el famoso empresario mexicano?

La tarde de este viernes se ha informado que el amado empresario Carlos Bremer falleció a los 63 años de edad. De acuerdo con información oficial, el martes fue ingresado al Hospital Zambrano Hellion por un desvanecimiento derivado de complicaciones cardiacas, aunque se dio a conocer que se encontraba estable, su estado de salud se complicó, perdiendo la vida.

¿De qué murió el empresario Carlos Bremer?

Fue el pasado 2 de diciembre que se reportó que el empresario había presentado un desvanecimiento mientras se encontraba dentro de su oficina de Value Grupo Financiero. Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente y Bremer recibió RCP en el lugar, igngresando al hospital y aunque reportaron que el integrante de Shark Tank México se encontraba estable, la tarde de este 5 de enero perdió la vida debido a complicaciones cardiacas.

El empresario será recordado por su buen humor y amabilidad en el programa Shark Tank México.

Fotografía: Instagram/@carlosbremergtz

De acuerdo con información oficial revelada por Value Grupo Financiero, el querido empresario murió en un hospital del área metropolitana de Monterrey, debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el martes 2 de enero de 2024. Hasta el momento, el Ingeniero José Kaún Nader asumirá interinamente las funciones de Director General de Value Grupo Financiero y de su subsidiaria Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (“Value Casa de Bolsa”), en tanto el Consejo de Administración sesiona para ratificar dicho nombramiento, lo que ocurrirá en los próximos días.

¿Quién era Carlos Bremer?

