León Larregui fue golpeado en París: "me humillaron"

La tarde de este jueves 4 de enero el vocalista de Zoé, León Larregui, causó una gran preocupación entre sus fans debido a que denunció a través de redes sociales que fue víctima de una fuerte agresión cuando se encontraba en las calles de París, Francia, no obstante, debido a lo confuso que resultaron sus publicaciones no se pudo saber con exactitud cómo es que se encuentra el reconocido y controversial músico.

Fue a través de su perfil oficial de “X” donde León Larregui realizó la denuncia en cuestión, en la cual, señaló que aparentemente sujetos de una mafia de París lo acababan de golpear, asimismo, señaló que se encontraba ubicado en las calles de Mabillon y Abillon, en la capital francesa, una de las zonas cercanas al Museo de Louvre.

Sigue leyendo:

León Larregui estalla contra fan que le pidió hacer una canción de reguetón

La vez que León Larregui de Zoé fue poseído y habló idioma desconocido en el escenario, “a veces se me meten espíritus”: VIDEO

León Larregui preocupó a sus fans. Foto: IG: leonlarregui

“Banda maifa Parisme acaban de madrear unos put*s. Rue Mabillon et rue Abillon”, escribió León Larregui, posteriormente, hizo un llamado a que todos los mexicanos que se encontraran en París “se jalaran” al sitio que indicó, y después de unos momentos el intérprete de éxitos como “Brillas” y “Labios rotos” se mostró indignado de su bajo poder de convocatoria y aseguró que además de ser golpeado fue humillado.

León Larregui aseguró que fue golpeado y humillado. Foto: X: LeonBenLarregui

“Osea no hay sstoy solo xon sta disceiminación? Ya me golpearon y me humillaron”, señaló León Larregui en otro de sus post y para finalizar cuestionó si no había “mexican mafia” en París” y hasta el corte de esta redacción no ha vuelto a realizar alguna nueva publicación, sin embargo, como era de esperarse, el músico de 50 años de edad causó una gran preocupación entre sus fans pues temen que el cantante pueda estar herido o pueda ser víctima de algún delito mayor.