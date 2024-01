Michelle Salas encontró el remedio para el insomnio que le hacía le "doliera el cerebro"

La salud de Michelle Salas encendió las alertas entre sus seguidores luego de las historias que compartió a través de su cuenta de Instagram hace tan sólo unos días, pues pidió ayuda ante un padecimiento por el que no había podido conciliar el sueño en los últimos dos años provocando intensos dolores en el cerebro. Ahora la modelo expresó que encontró la solución al problema y todo gracias al apoyo de sus fanáticos.

Michelle Salas encuentra solución a su padecimiento

La hija mayor de Luis Miguel recurrió en días recientes a su cuenta de Instagram para pedir ayuda a sus seguidores, pues indicó que pese a haber tomado magnesio y melatonina no lograba conciliar el sueño: “No logro desconectar el cerebro, mi cerebro no desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo, en la noche, estoy como despierta, pensando, y no logro descansar nada”.

Ahora, Salas indicó que encontró la solución a su problema y se trata de un suplemento mineral que, explicó, le ayuda a prevenir o tratar los niveles bajos de magnesio en la sangre: “El glicinato de magnesio es un suplemento nutricional que combina magnesio con el aminoácido glicina y es considerado el mejor para conciliar el sueño gracias a sus propiedades calmantes”.

¿Qué son los trastornos del sueño?

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se trata de problemas relacionados con dormir que pueden incluir “dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño”.

En este sitio se explica que hay más de 100 trastornos de sueño y de vigilia que se agrupan en problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido (insomnio), para permanecer despierto (somnolencia diurna excesiva), para mantener un horario regular de sueño (problema con el ritmo del sueño), y comportamientos inusuales durante el sueño (conductas que interrumpen el sueño) cada una con causas diferentes.