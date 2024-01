Broadway se vistió de luto este martes 30 de enero por la muerte de Chita Rivera a los 91 años, destacada actriz y bailarina ganadora de dos premios Tony. Su hija, Lisa Mordente, fue quien confirmó el fallecimiento de la también cantante detallando que ocurrió en Nueva York por complicaciones de salud, sin revelar más sobre la enfermedad que padecía.

Muere la actriz y bailarina Chita Rivera

Merle Frimark, publicista de la actriz, compartió una declaración de Lisa Mordente a CNN en la que informaron que el funeral de Dolores Conchita Figueroa del Rivero, como era el nombre de pila de la bailarina, se realizaría de manera privada. Le sobreviven también sus hijos Julio, Armando y Lola del Rivero “junto con sus muchas sobrinas, sobrinos y amigos”, indican en el comunicado.

Muere Chita Rivera, actriz de Broadway, a los 91 años. Foto: AP

¿Quién fue Chita Rivera?

Nacida en Washington, Chita Rivera comenzó su carrera como corista y gracias a su talento pronto encontró su primera oportunidad en 1950 con “Guys and Dolls” para después participar en otros proyectos importantes como “Bye Bye Birdie” y “West Side Story”, musical donde fue la primera en realizar el papel de Anita.

“Can-Can”, “Merlín”, “Nine” y “El beso de la mujer araña” también son algunos de los proyectos de Rivera. Además, fue parte del primer elenco de la puesta en escena “Chicago” con el papel de Velma Kelly que más tarde le ganó su primera nominación al Tony en 1976 y años más tarde realizaría a Roxie Hart en dicho espectáculo.

En 2009 la actriz fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad. Foto: AP

En 1988 sufrió un accidente automovilístico en el que se lesionó de gravedad la pierna derecha, pero esto no la detuvo y luego de una larga recuperación volvió a los escenarios. Fue nominada en diez ocaciones en los Premios Tony que reconocen a lo m mejor del teatro en Estados Unidos y lo ganó en dos ocasiones por “The Rick” en 1984 y “El beso de la mujer araña” en 1993.

“No creo que tengamos suficientes musicales originales. Sé que estoy siendo anticuada, pero el teatro es el lugar donde la música, las letras, las palabras, la escenografía y las historias se unen. Y he tenido la suerte de haber hecho varios shows en los que realmente ocurrió eso. Te llevan a otros lugares y son atrevidos. Eso es lo que necesitamos”, dijo en entrevista para The Associated Press en 2012.