"Es una basura": Julio César Chávez Jr. insulta a su padre y lo acusa de quererlo matar

Julio César Chávez Jr, arremete nuevamente con su padre, esta vez sus declaraciones subieron de tono, pues el boxeador llamó “basura” a su padre y además reveló que su progenitor tuvo una serie de conductas violentas contra su madre, motivo por el cual aseguró que no piensa dejarse ni de él ni de nadie.

A pesar de que en reiteradas ocasiones Julio César le ha pedido a su hijo Julio César Chávez Jr. que pare de señalarlo y de supuestamente decir mentiras, el joven boxeador no ha cedido y cada vez son más las revelaciones que hace de manera pública.

Julio César Chávez Jr. llama a su padre “basura”

Fue a través del canal de YouTube El Boxglero donde fueron retomados algunos videos en los que aparece Julio César Chávez Jr. haciendo fuertes declaraciones contra su padre luego de que la leyenda del boxeo pidiera en Navidad “un rayito de luz” para su hijo. Al parecer estos deseos no fueron tomados nada bien por el boxeador, quien mediante su cuenta de TikTok respondió a Julio César.

"Hay gente a la que se les mueren los hijos o están en la cárcel y los van a ver. Eso es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, ¡Es una basura! Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz", señala en los primeros segundos del clip.

A su vez, señala que su padre golpeaba a su madre Amalia Carrasco y que incluso la dejó traumáda para toda la vida y que ahora quiere hacerlo con él, motivo por el cual no piensa dejarse de ningún “abusón”.

A su vez, señaló que su padre golpeaba a su madre Amalia Carrasco | Foto: Instagram @jcchavez1515

“Mi papá hizo pedazos a mi mamá, la golpeaba, la humilló, está traumáda, ya no puede hacer nada, quedó para toda la vida dañada por él, por eso me está dañando a mi pinche abusón y por eso dice que me quiere ayudar a mí, que ayude a su mujer y a su hija”.

Julio César Chávez Jr. acusa a su padre de quererlo matar

En el clip de apenas dos minutos también acusó a su esposa y a su padre de quererlo matar: "Me quieren matar, mi papá me está matando, la señora (su esposa) me ha querido envenenar. Los van a meter al bote a todos. A chingar a su madre todos, que paguen ellos, que los metan a la cárcel para que sepan lo qué se siente", dijo muy exaltado.

Estos comentarios surgieron después de que Julio César pidiera de manera pública a su hijo para que cambiara, pues él sufrió exactamente lo mismo y sabe qué significa estar viviendo ese tipo de situaciones que sólo lo alejará de su familia y del boxeo.

En el clip de apenas dos minutos también acusó a su esposa y a su padre de quererlo matar | Foto: Instagram @jcchavezjr