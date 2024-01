Los Bukis se convierten en el primer grupo con residencia en Las Vegas: fechas y costo de boletos

La agrupación mexicana Los Bukis vuelve a consagrarse como una de las mejores bandas del mundo, pues ahora los músicos harán historia al colocarse como los primeros artistas en obtener una residencia totalmente en español en Las Vegas durante los meses de mayo, julio y septiembre, así lo anunciaron a través de sus redes sociales.

Hay que destacar que esto forma parte de la gira de reencuentro que la banda liderada por Marco Antonio Solís está haciendo desde 2021, después en 2022 y 2023 por lo que el 2024 no será la excepción y ya están dando a conocer que a mediados de año iniciarán con la serie de eventos en el Dolby Live del Park MGM en Las Vegas.

Sigue leyendo:

Hasta el momento no se han dado a conocer la lista de fechas en las que Los Bukis arribarán a Las Vegas para cantar lo mejor de su repertorio en el que se conocen canciones como “Y ahora que te vas”, “Acepto mi derrota” y “Mi mayor necesidad” por mencionar algunas de las que más corea su público, además especificaron que a partir del viernes 2 de febrero se abrirá la venta de entradas.

“Por primera vez en la historia de Las Vegas, la primera residencia 100% latina y en español. Los Bukis #LaResidencia será un evento histórico y tú no puedes perdértelo Mayo, julio y septiembre en el Dolby Live del Park MGM. Preventa para miembros de la tarjeta CITI de mañana martes a las 10 AM PT hasta el jueves a las 10 PM PT. Boletos a la venta al público el viernes a las 10 AM PT”, es parte del comunicado en redes sociales de la agrupación.