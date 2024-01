“Tuvo cáncer”: hija de Carlos Villagrán "Kiko" filtra el verdadero estado de salud de su padre

Carlos Villagrán, quien es mejor conocido por su emblemático personaje de “Kiko”, acaparó las listas de tendencias en redes durante los últimos días debido a que se hizo viral un video en el que se mostró el momento exacto en el que sufre un tropiezo previo a subir a un escenario para ofrecer un show, por lo que de inmediato se comenzaron a hacer distintas especulaciones en torno a su salud, las cuales, en su mayoría, no eran muy alentadoras. Por lo que la hija del actor, Vanessa Villagrán, se vio en la necesidad de salir a aclarar cuál es el verdadero estado de salud en el que se encuentra su padre.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la hija menor y también mánager del actor de “El Chavo del 8” difundió el video en cuestión, en el cual, lamentó que se realicen este tipo de especulaciones en torno a la salud de su padre, además, señaló que se siente sumamente orgullosa de la habilidad física y mental de la que goza su padre a sus 80 años de edad y confesó que al actor todavía le queda mucha energía para seguir disfrutando de su familia.

"Kiko" preocupó a sus fans por un tropiezo que sufrió previo a uno de sus shows. Foto: TikTok: jona.maximiliano2

“Vine a hacerles este video porque vi en redes que se hizo viral, ya saben que hay gente reprimida, hay gente mala, hay gente que no tiene qué hacer y se pone a criticar el trabajo de mi papá, hay gente que le hace segunda, he visto también muchos comentarios de apoyo muy bonitos, entonces yo nada más vengo a hablar de él como persona que es, como humano, como papá, obviamente para mí es lo máximo en el mundo, él a sus 80 años y con mucho orgullo lo digo, está trabajando, me enorgullece que a su edad, tenga esa habilidad, esa agilidad mental y física, que no es una persona que no quiera salir, siempre tiene buena actitud, siempre está del mejor ánimo para lo que sea”, comenzó su video Vanessa Villagrán.

Carlos Villagrán sigue ofreciendo shows a sus 80 años de edad. Foto: IG: carlos_kiko1

Vanessa Villagrán reconoce que su “Kiko” tuvo cáncer

Hace unos meses atrás, se dio a conocer que Carlos Villagrán había sido diagnosticado con cáncer, sin embargo, durante un encuentro con la prensa el emblemático actor de “El Chavo del 8” aseguró que solo se había tratado de “una cirugía de próstata y nada más”, no obstante, Vanessa Villagrán finalmente reconoció que su padre sí enfrentó a esta terrible enfermedad, la cual, azotó a su familia en 2023 pues ella también tuvo una intensa lucha contra este padecimiento.

Cabe mencionar que, en ambos casos esta enfermedad ya quedó superada, por lo que la hija menor de Carlos Villagrán “Kiko” solo tuvo palabras de agradecimiento para su padre, a quien considera como un gran ejemplo de vida y para finalizar pidió ponerle un alto a este tipo de especulaciones.

"Kiko" y su hija, Vanessa, lograron superar el cáncer. Foto: IG: carlos_kiko1

“Mi papá me apoyo en todo, ahora que él tuvo cáncer, yo también tuve cáncer, estuvimos juntos, tuvimos cáncer casi a la par, entonces, la verdad, hemos pasado por momentos fuertes, pero hemos podido salir adelante, mi papá ha sido un gran ejemplo para mí. para salir adelante con todo esto del cáncer, entonces siempre con mucho ánimo, yo siempre lo transmití así porque así me lo transmitió él y nada, te amo papá, vivan y dejen vivir”, finalizó Vanessa Villagrán.