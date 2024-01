Karol G en México: aún hay boletos para sus conciertos en el Estadio Azteca, este es el costo

Uno de los conciertos más esperados este 2024, es el de Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G, pues la cantante de origen colombiano se estará presentando por segunda ocasión en nuestro país, esta vez con su “Mañana será bonito tour”.

Para Karol G, México es uno de los países más importantes en su carrera, pues siempre ha dicho que se siente agradecida por tanta muestra de cariño hacia ella por parte de sus fanáticos mexicanos, debido a esto es que no solo será una sino tres fechas en las que se estará presentando en el Estadio Azteca, y si tu no alcanzaste boletos, no te preocupes, pues ahora se han liberado más lugares.

¿Qué precio tienen los nuevos boletos liberados para Karol G en el Azteca?

Cabe recordar que la preventa se llevó a acabo en el mes de octubre del 2023, y prácticamente tuvo de manera inmediata sold out, por lo que muchos se quedaron sin boletos.

Si tu eres uno de las tantas personas que pensaron ya no tendrían la oportunidad de disfrutar el show de Karol G en el Estadio Azteca, te equivocas pues la empresa encargada de la venta de boletos para el concierto de La Bichota ha dado a conocer que se abrieron nuevas localidades, es decir, hay más boletos.

Cabe señalar que son pocos los tickets liberados, y solo son dos tipos de entrada, y sí, como no todo puede ser buenas noticias, los costos de estas entradas son los más costosos.

Y es que, los boletos liberados son de las áreas más cercanas al escenario, por lo que los de “General A” tienen un costo de 6 mil 51 pesos mientras que el de PITS tiene un costo de 9 mil 625.

¿Para qué fechas están liberados los boletos?

Luego de conocer que los boletos que fueron liberados son los más costosos pero con la mejor ubicación, debes saber que hay tickets para las tres fechas, así es, hay para el 8, 9 y 10 de febrero.

8 de febrero

9 de febrero

10 de febrero

Si tu eres de los miles de fanáticos de Karol G que asistirá al concierto de La Bichota en el Estadio Azteca, recuerda llegar con anticipación para disfrutar de principio a fin el show, además debes investigar con qué objetos si podrás ingresar y cuales deberás dejar en casa.