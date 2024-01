"Desde que se volvió rica ha cambiado": Flor Rubio y sus colaboradores hablan de Cynthia Rodríguez

La controversia protagonizada por Flor Rubio y Cynthia Rodríguez sigue dando de qué hablar en el mundo de la farándula después de que la conductora de "Venga La Alegría" brindara sus primeras declaraciones sobre su no invitación al bautizo del pequeño, León.

El fin de semana pasado Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se convirtieron en tendencia en redes sociales después de presumir el espectacular festejo que le realizaron a su hijo, León. Importantes figuras de la farándula se dieron cita al bautizo, pero la gran ausente fue Flor Rubio, su excompañera en "Venga La Alegría".

VIDEO: Flor Rubio reacciona al bautizo de León, hijo de Cynthia Rodríguez, protagoniza incómodo momento en VLA

Después de que la polémica apareciera en los principales medios de la farándula, Flor Rubio se tomó unos minutos de su programa de radio para hablar de la fiesta que encabezaron Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. La conductora confesó que no estaba molesta y hasta cierto punto entiende la decisión.

Sin guardarse nada la conductora de "Venga La Alegría" dijo que no tiene ningún conflicto con Cynthia Rodríguez y le da mucho gusto verla feliz con su hijo y con su esposo, Carlos Rivera. Flor Rubio aseguró que no ir a cubrir la fiesta no significa que se hayan perdido del evento del siglo.

"No pasa nada. Yo no la invito a mi casa y ella no nos invita a la suya. Seguimos siendo compañeras, me parece que está viviendo un momento muy feliz en su vida, me gusta verla feliz. No nos va a cambiar el rating, no es que hayamos perdido el evento del siglo. Todo en orden", dijo la conductora.