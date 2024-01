Song Kang confirma su ida al servicio militar y revela la fecha de su enlistamiento

Song Kang es uno de los actores coreanos más populares de los K-Dramas, luego de protagonizar "Love Alarm" de Netflix llamó la atención de las fans, incluso fue comparado con Noah Centineo al ser el estelear en varias de las producciones originales de la plataforma de streaming.

Desde entonces ha protagonizado dramas coreanos como "Sweet Home", "Love Alarm 2", "My Demon", "Navillera", "Nevertheless" y "Forecasting Love and Weather", la mayoría son adaptaciones basadas en populares webtoon. Tal fue el caso de "My demon", su más reciente trabajo que transmitió su último episodio el pasado 20 de enero.

Song Kang se despidió de sus fans tras el último episodio, pues aseguró que guardará con cariño el apoyo que recibió durante la serie, además espera que sus fans puedan conservar el cariño a su personaje y al drama coreano, pues será el último antes de irse al ejército.

Sigue leyendo:

Gal Gadot, Margot Robbie y Emma Watson entre las mujeres más hermosa de 2023 en "The 100 Most Beautiful Faces"

Song Kang se despide de sus fans para irse al ejército

El actor coreano es uno de los más populares en los dramas, también es modelo de reconocidas marcas de lujo. Sin embargo, debido a su edad se ve obligado a cumplir con el servicio militar, por lo que se cree que también grabó la tercera temporada de "Sweet Home".

Song Kang confirmó su ida al ejército tras el final de "My Demon", pues no pudo presentarse a un reciente evento debido a que ya comenzó con el trámite para el servicio militar, a decir de las fans, el idol ingresará hasta el mes de febrero y no regresará hasta casi finales del 2025.

Se desconoce si Song Kang servirá como soldado activo, en la marina, fuerzas especiales o en la policía. El idol se ausentará de las pantallas por casi dos años, por lo que las fans esperan su regreso. La mayoría de sus dramas coreanos están disponibles en Netflix, por lo que puedes armar un maratón para no extrañar al actor en su ausencia.