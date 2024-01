Oscar 2024: Oppenheimer se vuelve la película con más nominaciones

La gala de premios más exclusiva y ansiada por toda la industria en Hollywood, por fin, ha lanzado la lista de sus nominaciones.

Sin embargo, destaca Oppenheimer, que se ha posicionado como la película con más nominaciones de toda la gala.

Oppenheimer es la película más nominada de los Oscars

Con 13 nominaciones, sí 13, la película dirigida por Christopher Nolan se convierte en una de las películas más nominadas de la historia.

Pues la increíble cinta, arrasó con las nominaciones, dejando atrás las 11 nominaciones de Poor Things, las 10 de Killers of the Flower Moon, 8 de Barbie y 7 de Maestro.

No solo eso, también rompió su propio récord, pues el cineasta consiguió 8 nominaciones con Inception, 8 con Dunkirk, 8 con The Dark Knight, 5 con Interstellar, 2 con Memento, The Prestige y 1 con Batman Begins.

Pues Cillian Murphy, Robert Downey Jr y Emily Blunt buscarán ganar en su respectiva categoría para así cerrar un famoso cierre de premiaciones este 2024.