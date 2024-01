¿Ya nació el bebé de Lesslie Polinesia? Comparte video hospitalizada, tuvo contracciones antes de tiempo

Lesslie Polinesia causó alerta a sus seguidores después de que compartió un video en su canal de YouTube en el que comparte el duro proceso que ha tenido que enfrentar por complicaciones durante su embarazo. Situación que la obligó a estar hospitalizada.

Al momento de la grabación la influencer reveló que se encontraba entrando en la semana 31 de embarazo pero su bebé deberá nacer antes de tiempo debido a que presentó complicaciones y para que ambos estén a salvo, se tuvo que tomar esta fuerte decisión. Situación que lamentó pero que ha aceptado.

De acuerdo con el clip publicado en el canal de YouTube de Los Polinesios, desde el hospital, Lesslie apareció frente a la cámara para contar a sus seguidores que ha pasado varios días hospitalizada debido a que empezó a tener contracciones a los siete meses de embarazo.

Visiblemente afectada y con lágrimas en el rostro, Lesslie le contó a sus hermanos que deberá permanecer hospitalizada hasta el término de su embarazo debido a que se le rompió el saco amniótico, por lo que su bebé corre peligro de que le entre alguna infección y tendrían que sacarlo de inmediato, por lo que deben monitorear a diario la salud de ambos.

A ocho días de estar hospitalizada, Lesslie se mostró más tranquila e incluso compartió en el video que tomó un curso de lactancia. A su vez indicó que a diario le realizan estudios para verificar sus contracciones, ya que los médicos quieren lograr que su bebé llegue hasta la semana 34 o 35 semanas de gestación.

“A mí me hubiera gustado que la bebé naciera hasta el final, pero obviamente cuando las membranas del globo se rompen está muy expuesta la bebé, entonces corre peligro ella. Esta situación me ha enseñado mucho de no poder controlar cosas del cuerpo”, dijo entre lágrimas.