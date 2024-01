La cuarta temporada de True Detective se inspira en estos dos casos reales sin resolver

Cinco años después de su tercera entrega, True Detective, de HBO, regresó el 15 de enero con su cuarta temporada. La historia viaja ahora hasta los gélidos parajes de Alaska para seguir los pasos de las detectives Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) mientras investigan la desaparición de los ocho hombres que realizan labores científicas en la Estación de Investigación Ártica Tsalal. Y tras el estreno de su primer y enigmático capítulo no son pocos los espectadores que se hacen la misma pregunta: ¿Está basada la serie en una historia real?

Y aunque no se trata de una historia basada en hechos reales en sentido estricto, la temporada 4 de True Detective sí que tiene una fuerte inspiración en casos que efectivamente han acaecido. La showrunner Issa López, quien escribió y dirigió los seis episodios de esta nueva entrega, explicó a Vanity Fair que se basó en dos misterios reales: el caso del Mary Celeste en 1872 y el incidente del Paso Dyatlov en 1952.

¿En qué casos se inspira la cuarta temporada de True Detective?

El Mary Celeste, una embarcación estadounidense de 282 toneladas, zarpó de Nueva York a Italia en noviembre de 1872. Entre los pasajeros se encontraban el capitán del barco, su esposa, su hija de dos años y ocho miembros de la tripulación.

Menos de un mes después, la tripulación de un barco británico que pasaba por allí descubrió el Mary Celeste a la deriva cerca de Portugal, pero no había nadie a bordo. Faltaba un bote salvavidas y se había inundado la bodega, pero el barco, que contenía alimentos y agua para seis meses, no sufrió daños. La desaparición de todos los que estaban a bordo sigue sin resolverse, aunque las teorías sobre lo sucedido van desde un posible motín hasta el ataque de unos piratas.

¿Cuál es el otro caso en el que se basa la cuarta temporada de True Detective?

En 1959, nueve excursionistas rusos dejaron su campamento abandonado en el paso Dyatlov y murieron congelados en los Montes Urales. Cuando se encontraron los cuerpos, algunos estaban descalzos y casi desnudos, pero nadie pudo explicar qué o quién los mató. El caso aún no está resuelto y las teorías incluyen desde fenómenos sobrenaturales hasta una conspiración del gobierno ruso. Sin embargo,investigaciones recientes sugieren que podrían haber fallecido por una avalancha, una hipótesis con la que López no está de acuerdo.

"Creo que una avalancha no explica muchos de los detalles. Incluso si así fuera, prefiero la respuesta extraña e incompleta. Creo que hay una fascinación por los misterios a los que todavía les faltan un par de piezas, y que nos obsesionan, nos enfadan y no nos permiten dejar de pensar en ellos", apuntó. Al igual que con estos dos misterios, López advierte que en True Dectective "no todas las preguntas se aclaran al final".

