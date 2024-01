Roxana Castellanos revela que le ofrecieron 50 mil dólares por cumplir fantasía a un hombre que quería conocer a "Deyanira Rubí"

Una de las actrices de comedia más queridas y reconocidas por los mexicanos es Roxanna Castellanos, quien ha conquistado a los espectadores gracias a personajes como "Vanesa Balboa" en la serie "Vecinos" o a su clásico personaje de "Deyanira Rubí", este último creado por ella misma y que se convirtió en un clásico para los programas de sketches.

Aunque muchos recuerdan su actuación con cariño gracias a las risas que dejó en años pasados, lo cierto es que pocos saben las consecuencias que esto tuvo para la actriz. En una reciente reunión con compañeras del medio, la comediante confesó que en una ocasión le ofrecieron una jugosa cantidad de dinero para sentarse a comer con un hombre desconocido, pero con una condición que se relacionaba con una de sus caracterizaciones.

Estuvo invitada en el programa de Karla Díaz. (Foto: Captura de Pantalla)

Roxana Castellanos revela que le ofrecieron 50 mil dólares por cumplir fantasía vestida de "Deyanira Rubí"

Roxana Castellanos estuvo como invitada en el programa "Pinky Promise", en donde reunida con sus compañeras no dudó en responder algunas de las preguntas que sus fans le mandaron y vaya sorpresa la que se reveló cuando contó que en una ocasión un hombre desconocido le pidió que cumpliera una fantasía junto a él, mientras ella se mantenía caracterizada como Deyanira Rubí.

Si bien lo único que la actriz tenía que hacer aparentemente era sentarse a comer con el sujeto, mientras se vestía y hablaba como este personaje, para que a cambio ella recibiera 50 mil dólares, explicó que se negó rotundamente a dar el sí por los peligros que esto implicaba.

"De repente el que era mi mánager, yo tenía poquitos años haciendo a Deyanira y de repente me habla: 'Oye, me pidieron tu teléfono una de las chicas que eran modelos de La Hora Pico'. Le dije 'para qué, pues tú eres mi mánager, que te lo den a ti'", dijo antes de recordar que su representante al final terminó confesando que la razón por la que la buscaban era "una propuesta bien rara".

Su personaje también es un deseo de sus parejas. (Foto: Captura de Pantalla)

En el momento, el tema del dinero salió a relucir y sobre ello, Roxana Castellanos contó que hace más de 20 años, le pagaban "50 mil dólares por ir una hora con un señor de la tercera edad que vivía en San Ángel". Según lo que contó, el hombre dijo: "yo quiero conocer a Deyanira. No me interesa la actriz, no sé ni cómo se llama, quiero que venga Deyanira a estar conmigo y a comer'".

De acuerdo con el relato de la actriz, de decidir cumplir con esta rara fantasía de un hombre, no sólo podría estar ella presente, sino su equipo de trabajo para recibir la paga; sin embargo, agregó que no aceptó los 50 mil dólares por miedo a que después el sujeto tratara de propasarse con ella.

"No los acepté porque dije a ver, le doy la entrada al viejito y que tal si luego el viejito era un pinche (señal de arma con las manos) y al rato no, le voy a pagar 10 mil y que venga ahorita y me la echo", dijo al reafirmar que no aceptó la oferta. A pesar de ello, reconoció que sintió "muy bonito" por la jugosa cantidad que pudo haber recibido y que "el viejito se quedó con las ganas".

Así lo dijo. (Foto: Captura de Pantalla)

Los novios de Roxana Castellanos le piden que actúe como Deyanira Rubí en la intimidad

Durante la conversación, Karla Díaz cuestionó a la actriz sobre si nunca le han pedido que cumpla esta fantasía, a lo que Castellanos confesó que todas sus parejas le han pedido que actúe como su icónico personaje cuando están en la intimidad. Pese a ello, la famosa nunca ha aceptado las peticiones, pues añadió que le da risa.

"Todos mis novios me lo piden y los novios 'ponte de Deyanira' y yo 'no mam*s güey'. Me da risa, imagínate que yo estoy con mi novio y de repente 'ahí te va que te quedó el jabón'. No porque Deyanira es súper ñera, sí me lo piden los novios, pero no muchachos, paguen por eso".