¿Kenia Os debuta en el regional mexicano?, recibe propuesta de Edén Muñoz y Julión Álvarez

Una de las cantantes e influencers más queridas por el público mexicano, es sin duda alguna Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida solamente como Kenia Os, quien desde hace algunos años se ha sabido ganar el respeto de sus seguidores.

Debido a lo anterior es que la cantante nacida en Mazatlán, Sinaloa disfruta de las mieles del éxito en su paso por la música, pues cabe recordar que ella inició en la redes sociales, sin embargo, ahora es una de la que encabeza la lista de popularidad en diversas plataformas musicales, no conforme con esto, Kenia recibió una propuesta de Edén Muñoz para debutar en el regional mexicano.

Recibió propuesta de Edén Muñoz

Foto: IG @keniaos

Fue a través de TikTok que se ha viralizado un fragmento de una reciente transmisión en vivo que hizo Kenia Os desde sus redes sociales en donde dos de los cantantes de regional mexicano más importantes se conectaron.

Se trata de Julion Álvarez quien solo entró al live de Kenia para saludarla, mientras que Edén Muñoz fue más directo con la intérprete de “Ojo x ojo” pues la cuestionó sobre una colaboración.

“Y nuestra colab”, escribió el cantautor a lo que Kenia reveló que no había alcanzado a leer su comentario, a lo que el público se encargó de decirle a lo cantante lo que Edén había escrito, sin embargo, el ex vocalista de Calibre 50 volvió a repetir la pregunta.

Edén se hizo presente en el live de Kenia Os.

Foto: tiktok

Ante esto Kenia aseguró que el compositor desde hace varios meses quedó de enviarle una maqueta pero éste no lo ha hecho, por lo que le pide que le haga llegar el material.

“Si, me escribió hace como dos o tres meses de que oye tengo un track que me gusta para ti y nunca me la enviaste”, recordó Kenia