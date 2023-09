Zócalo 15 de septiembre: ¿qué artistas cantarán por las fiestas patrias?

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México y todo su gabinete están preparando una noche especial para el 15 de septiembre, pues será el penúltimo Grito de Independencia que realice en su tiempo como gobernante del país, es por lo que no ha descuidado la parte artística del programa para dejar a los mexicanos con un buen sabor de boca en esta importante fecha.

Algo de la información que da a conocer en sus reuniones mañaneras es que el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) será sede como año con año de un 15 de septiembre inolvidable, ya que Grupo Frontera, la emergente banda de regional mexicano que llegó con fuerza para quedarse en el gusto del público será la encargada de amenizar ese día.

Hay que recordar que Grupo Frontera está integrado por Adelaido Solís, Brian Ortega, Julián Peña Jr., Alberto Acosta, Carlos Guerrero y Juan Javier Cantú, todos ellos originarios de Texas, Estados Unidos, pero con familiares mexicanos quienes aseguran les han inculcado un gran amor por el territorio nacional.

El conjunto musical ha posicionado su estilo y canciones en el gusto de la gente, uno de sus primeros éxitos virales fue “No se va”, una canción original de la banda colombiana Morat, con la que los mexicoamericanos se colocaron en tendencia y después en los primeros lugares de popularidad incluyendo Billboard.

Después también llegaron otros éxitos como: “unX100to” a dueto con Bad Bunny, “Bebe Dame” con Fuerza Regida, “Que vuelvas” con Carin León, “El amor de su vida” con Grupo Firme y “Frágil” con los polémicos hermanos Yahritza y su Esencia, quien ya se dijo que también formarán parte del programa mexicano.

Pero no es la única sorpresa pues, aunque Grupo Frontera se anunció como la banda para cantar en el Grito de Independencia 2023, AMLO sorprendió al mencionar en una mañanera que los cantantes invitaron a alguien más a compartir el escenario y se trata de Yahritza y su Esencia, quienes han estado envueltos en escándalo por no hablar bien de México, a lo que el mandatario pidió respeto.

“Ellos ya ofrecieron disculpas, la niña está mal, pues cómo no si fue muy cuestionada, no debemos de caer en extremos, no debemos hacer eso, debemos de perdonar y además, pues ellos son mexicanos, son nuestros, son seres humanos independientemente de cualquier cosa, nosotros estamos a favor de la fraternidad universal, entonces si va a venir y le vamos a pedir a alguien que la lleve a comer unos buenos tacos y unos tamales de chipilín”, son las palabras de AMLO durante el anuncio de la invitación de Grupo Frontera a Yahritza y su Esencia.