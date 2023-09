Leonardo de Lozanne compone sin límites

Leonardo de Lozanne tiene 52 años, formó parte de Fobia, Los Concorde y ahora retoma su carrera como solista en donde compone sin límites, pero parte de ideas más simples, porque sabe que el chiste no está en el tema sino en cómo lo aborda.

“Me he vuelto menos ambicioso con mis letras, creo que mi inspiración tiene que venir de cosas más sencillas, no tenemos que esperar el momento de qué algo me llegue, creo que la rutina simple es lo que más material puede dar. Al final la vida se pasa en una oficina, en el transporte y en la casa, entonces de ahí pueden salir pequeñas chispas interesantes”, afirmó.

Leo insistió en que es necesario poner atención a lo cotidiano y darle la vuelta, porque son en esas cosas que se hacen en automático las que lo han inspirado últimamente. Aunque reconoce que no se puede descubrir el hilo negro, porque el ser humano suele vivir de la imitación, por eso constantemente está escuchando música que lo alimenta.

“Escribir es una terapia y también como un deporte. Mientras más lo practiques, mejor te vuelves. Pero muchas veces nos da vergüenza exponer lo que escribimos, porque no todo el tiempo salen buenas letras y a veces hay cosas que nos avergüenzas, pero yo no nunca tiró nada, porque a veces de seis malas ideas, sale una buena o luego las revisitas y pueden mejorar”, agregó.

SHOW

Leonardo llega este 21 de septiembre al Lunario del Auditorio Nacional con su primer show como solista en este recinto, prepara un espectáculo que asegura será especial no sólo porque llega con su más reciente disco, si no porque será un show más teatral.

“Es un recinto importante e íntimo. Es difícil llenarlo, sobre todo habiendo tanta oferta y me emociona mucho, porque al público que le guste mi nuevo disco va a entender mejor el concepto, porque el show qué hago no tiene nada que ver con lo que he hecho antes. La idea es hacerlo diferente, como si yo fuera un personaje y tener bailarines, pero con coreografías más dancísticas”, señaló.

El cantante tiene los últimos años sumergido por completo en el teatro con obras musicales o de comedia, participó en “Jesucristo Superestrella”, “La Clase” y actualmente en “Vaselina”, por eso surgió la idea de hacer un concierto con un concepto más similar a lo teatral.

Además, no es ningún improvisado en la actuación, ya que tomó clases cuando era niño, sólo que se inclinó más por la música cuando formó Fobia, pero considera que creció en una generación disfuncional en la que era necesario dedicarse a más de una profesión para vivir, por eso jamás se ha despegado de la actuación, en televisión ha participado en series como “Rebelde”, la de Netflix.

Trabaja en nuevas canciones, espera entrar al estudio a finales de año.

Tampoco abandona su faceta como actor, ya hizo algunas audiciones.

Es selectivo con los papeles que escoge, porque conoce sus limitaciones.

En “Vaselina” interpreta a “Ricky Rockero”, sólo da funciones especiales.

21 de septiembre estará en el Lunario.

3 discos solista tiene.

