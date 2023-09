El Festival de Cine de Toronto se invade de películas

La edición número cuarenta y ocho del tradicional Festival de Cine de Toronto marca un precedente sin igual en la historia de este tipo de eventos cinematográficos, ya que la celebración se repone, al igual que sus semejantes, a un par de años golpeados por la fuerte crisis del COVID-19. Ahora el encuentro regresa de manera tradicional con las consecuencias que provoca la escasez de figuras internacionales por una huelga de actores y escritores y por el reciente anuncio del abandono de la compañía telefónica Bell como uno de sus patrocinadores primordiales.

El TIFF, como se le conoce, tendrá lugar del 7 al 17 de septiembre. Durante la muestra se proyectarán más de 200 películas de todo el mundo. El festival abrirá este año con el filme del director japonés Hayao Miyazaki "The Boy and the Heron", la primera vez en la historia de TIFF que la muestra se inicia con una cinta de animación, y concluirá con la proyección de "Sly", un documental sobre la vida de Sylvester Stallone.

La actriz estadounidense Patricia Arquette será homenajeada al igual que los directores Pedro Almodóvar (España), Carolina Markowicz (Brasil), Lukasz Zal (Polonia), Spike Lee (E.U.) y Shawn Levy (Canadá).

Toronto se ha convertido en una de las locaciones consentidas de los directores más renombrados. El tapatío Guillermo Del Toro adoptó la entidad para transformarla en foco de atención entre sus colegas. Filmó desde “Mimic” hasta “La forma del agua”, pasando por “Pacific Rim”. En sus tiempos de gloria, la productora Miramax la adoptó como su centro de realización más importante del mundo reclutando al talento detrás de producciones emblemáticas como “Chicago” y “Good Will Hunting”.

Tanto Vancouver como Toronto proveen a los productores de incentivos fiscales para la realización de sus respectivas películas o series de televisión “The Handmaid´s Tale” es un claro ejemplo.

Estos estímulos provienen tanto de la localidad como del gobierno federal. Sumado a esto está la coyuntura financiera que determina que los costos de producción en tierras canadienses son sumamente bajos comparados a lo que resultaría realizar el mismo trabajo en los Estados Unidos. En el 2021 por ejemplo, Toronto fue anfitrión de 1500 producciones lo que equivale a 8000 días de realización activa en sus diversas locaciones. Estas cantidades se esperan superar en este año en curso.

