Zuria Vega se sincera sobre la infidelidad de Alberto Guerra con Paulina Dávila

Zuria Vega hizo frente a los rumores que señalaban a su esposo Alberto Guerra de una supuesta infidelidad con la actriz colombiana Paulina Dávila, expareja de Juan Pablo Medina. Tras difundirse el video en el que se ve al actor cubano abrazando de la cintura a su colega colombiana durante un concierto de Karol G en Los Ángeles.

Zuria aseguró que, junto al padre de sus dos hijos, Lúa y Luka, tomaron con humor los chismes al respecto. “Ya ni me preguntes de eso. Te juro que muy chistoso, nos reíamos los dos viendo, te juro, muertos de risa con nuestros hijos ahí viendo”, manifestó la artista durante la presentación de su nueva serie “Las viudas de los jueves”.

De la misma manera, la hija del fallecido actor Gonzalo Vega debatió la reacción de los internautas al ver que una pareja siga teniendo amistades durante el matrimonio. “Decíamos ‘¿qué onda? ¿o sea, entonces uno tiene que dejar de vivir?, ¿uno tiene que dejar de tener un amigo, una amiga?’”, expresó Vega.

Aunque no quiso dar más importancia al asunto, Zuria no perdió la oportunidad de reprochar los ataques que recibe la mujer cuando surge un rumor de infidelidad, en este caso contra Paulina Dávila.

“Esto sí me gustaría decirlo, ya que me lo preguntan, dejarlo bien claro en cámaras. Me parece horrible cómo siempre se ataca a una mujer gratuitamente, sin ningún tipo de fundamento, en este caso una amiga mía, creo que está mal, creo que esto se debe de cambiar y creo que por eso hay que dejarle de dar importancia a ese tipo de cosas”, recalcó.