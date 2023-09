Halle Bailey, 'La Sirenita', revela un mensaje oculto en su última canción como solista

Halle Bailey, conocida por su increíble talento musical y su participación en el live-action de La Sirenita, ha dejado a todos sus críticos callados con su última canción como solista. En esta revelación emocional, la joven artista comparte su lucha contra el auto odio y aceptación hacia su color de piel. ¡No te pierdas el mensaje detrás de la canción!

Bailey abre su corazón al hablar sobre las dudas que se le generaba cuando era niña por su color de piel, revelando cómo se sentía inferior debido a las presiones de la industria y la sociedad. Su valentía al compartir esta experiencia íntima es un recordatorio de la importancia de la autenticidad en la industria del entretenimiento.

En su última canción, titulada "Angel", Halle expone su camino hacia la aceptación y la autoestima. A través de letras profundas y emotivas, nos recuerda que, a pesar de los comentarios negativos y la presión mediática, ella es un ángel en su propio camino, inspirando a otros a aceptar sus imperfecciones y amarse a sí mismos.



Una chica negra está aquí, una chica con cabello de negra.

recibiste crítica solo por verte así.

una enviada de Dios, eres un ángel.

Soy importante. Me enferma tener que contenerlo.

Mi sangre es rica, probablemente puedas ver el oro en mi piel

Soy más que una chica.

No me dejaré de los prejuicios del mundo.